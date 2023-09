Uno speciale ‘gemellaggio’, quello tra il Porrettana Express e il Santuario della Madonna di Valdibrana che consentirà a chi lo desideri di recarsi in Valdibrana a bordo del convoglio storico. L’evento è sold out, e per chi è riuscito a prendere i biglietti, il ritrovo è fissato per le 10 alla stazione ferroviaria di Pistoia, discesa prevista alle 10.30 a Valdibrana e messa alle 11. Seguiranno, per chi lo desidera, il pranzo alle 13 al locale Circolo (al prezzo di 18 euro), il rosario alle 15.30, la visita alla rampa di lanciamento alle 17 e rientro alle 18 con minibus. Alla stazione di Valdibrana per chi ne farà richiesta verrà organizzato il trasporto al santuario con la Misericordia.