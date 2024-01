Porrettana, ancora caos treni: "Cancellazioni e nessun servizio"

Due treni cancellati improvvisamente per cause sconosciute agli utenti. É quanto denunciato dal signor Enrico Campolmi, pendolare della tratta che giovedì 11 gennaio scorso si è visto cancellare ben due treni alla stazione di Pracchia. "Le cancellazioni hanno riguardato sia il treno 18150 per Porretta, che ferma a Pracchia alle 6.31, sia il treno 18151 per Pistoia, che ferma a Pracchia alle 7.14. Lascio a voi immaginare il disagio che questa improvvisa cancellazione ha determinato nei passeggeri lasciati a terra. Pare proprio che quest’anno la situazione della linea sia ancora peggiore degli anni scorsi, visti i continui ritardi e le cancellazioni improvvise, a cui non segue mai un servizio sostitutivo con bus o altro treno. Tocca arrangiarsi ogni volta, con buona pace di chi vorrebbe utilizzare i mezzi per raggiungere scuola o il posto di lavoro". Dopo le proteste registrate sul lato emiliano, anche il lato toscano della linea ferroviaria non sembra immune da critiche. "Mi chiedo – prosegue Campolmi – cosa pensa di questa situazione l’assessore, che, silente, legge in copia i reclami dei passeggeri, sia la dirigente del settore della Regione Toscana, che firma le lettere che accompagnano le giustificazioni di Trenitalia. É possibile che chi ha firmato il contratto di servizio con Trenitalia non intervenga? É possibile che, anche quest’anno, si ritenga che il servizio sia stato regolare?".

Il treno è un mezzo fondamentale per la mobilità di una zona fuori dalle principali direttrici come Pracchia e la Valle del Reno. "Non poter contare sul servizio pubblico di trasporto – conclude – significa condannare all’abbandono questi territori, con tutte le conseguenze economiche, ecologiche e sociali che un ente di programmazione come la Regione dovrebbe avere ben presente".

Le proteste sul lato toscano seguono, di appena qualche giorno, una lettera aperta dei pendolari emiliani che si lamentavano del servizio ferroviario offerto non solo tra Porretta Terme e Pistoia ma anche da Porretta Terme e Bologna. Su entrambi i segmenti della ferrovia, infatti, i primi giorni dell’anno sono stati complicati, tra cancellazioni e ritardi considerati troppo frequenti. E pensare che disagi e ritardi sono arrivati in un inverno che, a differenza del solito, non ha visto un singolo fiocco di neve cadere lungo la linea appenninica.

F.S.