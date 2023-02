Non solo tangenziale: altri due ponti a rischio

Pistoia, 25 febbraio 2023 – Lo avevamo anticipato a inizio anno, dalle colonne de La Nazione, in una intervista col consigliere provinciale delegato alla viabilità Nicola Tesi: "L’ammaloramento di molti viadotti e ponti delle strade provinciali è decisamente superiore rispetto alle prime stime".

E così, dopo aver chiuso due corsie su quattro della Tangenziale Est e imposto il limite di passaggio ai mezzi pesanti superiori alle 26 tonnellate, adesso le nuove limitazioni riguardano altri due ponti sulla SP17 Pistoia-Femminamorta. Nello specifico si tratta del sovrappasso della SS716 "Raccordo di Pistoia" al km 0+400 e sul viadotto che attraversa, poco dopo, il torrente Ombrone al km 0+750. I controlli effettuati dalla società "Breng srl" di Roma che ha avuto in affidamento tutti gli accertamenti in provincia, infatti, hanno fatto emergere che "le parti d’opera sottoposte a verifica risultano idonee a sopportare le condizioni di carico allo stato limite ultimo (SLU)" e questo comporta che sul primo non si può passare, a pieno carico, oltre le 7,5 tonnellate e oltre le 26 sul secondo. Un problema di non poco conto, pertanto, per raggiungere le fabbriche e le attività industriali che sono presenti poco sopra l’abitato di Giampierone, tanto per fare un esempio, e che adesso dovrebbero salire per la "Modenese" e, a Le Piastre, svoltare verso Prunetta, arrivare fino a Femminamorta e poi scendere giù, nuovamente in direzione delle porte della città.

Difficoltà che si sommano a quelle che, oramai da più di due mesi, si verificano per raggiungere la zona industriale di Sant’Agostino per i mezzi oltre le 26 tonnellate di peso a causa del restringimento ad una sola corsia di marcia per direzione. Su questo fronte, va registrato che la Provincia sta facendo dei passi in avanti dal punto di vista della progettazione dopo che ha intercettato nuovi fondi Pnrr a riguardo, ma l’iter sarà comunque tutt’altro che breve: per tutto il 2023 la tratta rimarrà a scartamento ridotto ed anche una riapertura per il 2024, al momento, sembra essere decisamente in salita. Ma, allo stesso tempo, stanno andando avanti le verifiche su circa una venticinquina di ponti e viadotti sulle strade provinciali e che potrebbero portare, entro breve, a spiacevoli sorprese a seconda di come risulteranno essere ammalorate le strutture visto che per tanti anni non è stata fatta la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.

red.pt