Ponte Maresca La raccolta firme dopo l’incontro

Erano una trentina i cittadini che hanno partecipato all’incontro sul viadotto di Maresca, in Sala Coop, con la proposta di denuncia collettiva. La riunione era stata convocata dal consigliere comunale di minoranza, Carlo Vivarelli, per raccogliere le firme dei paesani danneggiati dai quasi cinque anni di chiusura. L’impossibilità dell’avvocato a essere presente ha in parte vanificato il risultato atteso, ma il pensiero degli intervenuti è emerso con chiarezza: "Chi ha prodotto questo scempio se ne deve andare". Nel frattempo, chi volesse firmare la denuncia potrà farlo nello studio dell’avvocato Venusia Ducci, in via Pietro Leopoldo 138 a San Marcello martedì dalle 18 alle 19.30, mercoledì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 19.30. Info: 347.8809436; [email protected]; l’adesione è gratuita. È intervenuto anche il consigliere provinciale Andrea Tonarelli che era presente alla riunione, cercando di riassumere la vicenda, sia pure nella sua notevole complessità, prendendosi l’impegno di seguire i lavori, quando inizieranno, con cadenza quasi quotidiana. Nel paese, il clima è sempre più teso e i danni che si profilano potrebbero essere peggiori di quelli già avvenuti. Nel corso della serata è emersa anche la possibilità della chiusura di entrambi i ponti che collegano Pracchia. Il presidente Marmo ha solo confermato che le verifiche sono in corso e che, per il momento, i ponti sono sotto osservazione.

Andrea Nannini