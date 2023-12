Ponte finito: manca solo l’asfalto. Poi saranno montati i guard rail

Natale sul viadotto, ancora chiuso dopo oltre cinque anni, ma spunta la buona notizia della fine lavori per quanto riguarda la parte soprastante. Con l’impermeabilizzazione della gettata, le maestranze all’opera hanno abbandonato il cantiere per il periodo delle vacanze natalizie, con il programma di asfaltare, e quindi chiudere il cantiere, nei primi giorni dell’anno. Lo rende noto il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo che afferma: "Mi risulta che i lavori siano in fase di conclusione, salvo eventi negativi imprevedibili il cantiere si chiuderà entro qualche settimana. Gli ulteriori 167mila euro stanziati dalla Provincia hanno colmato l’aumento dei prezzi e qualche ulteriore imprevisto.

"Appena asfaltato – fa sapere ancora il sindaco Marmo – subentrerà la ditta che deve montare i guard rail, ma a quanto mi risulta questa operazione non porterà via molto tempo". Nel frattempo Carlo Vivarelli, eletto nel Consiglio comunale di San Marcello Piteglio, nella lista civica "Cambiare" ha presentato una mozione indirizzata al sindaco e alla giunta, al presidente del consiglio comunale e ai consiglieri comunali, con questo oggetto: "La richiesta di convocazione dell’ufficio tecnico della Provincia di Pistoia riguardo la situazione del viadotto di Maresca". Nella cui premessa scrive: "Nonostante che le procedure del viadotto di Maresca siano in capo all’ente Provincia di Pistoia, ritengo, visto il recente ulteriore finanziamento di oltre 100.000 euro da parte della Provincia di Pistoia, deliberato dal Consiglio provinciale, che il Comune di San Marcello Piteglio debba chiedere un incontro alla Provincia di Pistoia, affinché avvenga sia un chiarimento definitivo riguardo sia alle problematiche del ponte, sia riguardo un resoconto finanziario sui lavori di risanamento del viadotto, sia riguardo alla fine dei lavori".

E conclude ricordando l’esposto pendente davanti alla magistratura.

Andrea Nannini