Ponte di Maresca: via ai lavori Vertice proficuo, c’è il cantiere

L’appuntamento tra i rappresentanti della provincia di Pistoia e quelli della Edilpontina, che riprende in mano i lavori del viadotto sul Maresca, era stato annunciato per le 12. L’arrivo del presidente del consiglio comunale Sandra Romagnani e del e il presidente provinciale Luca Marmo è stato seguito da quello dei funzionari della Provincia, i geometri Beatrice Topazzi e Giacomo Balleri nonché l’ingegnere Selena Gentili e due rappresentanti della sicurezza. Quasi contemporaneamente è giunto anche il primo dei mezzi della ditta vincitrice dell’appalto. Dopo uno scambio di informazioni e un sopraluogo sul cantiere assieme ai tecnici della Provincia, gli operai della Edilpontina hanno iniziato a predisporre l’area che nel primo pomeriggio risultava già transennata. Soddisfatto e forse anche sollevato Luca Marmo, che si è dichiarato felice dell’inizio dei lavori: "Finalmente una buona notizia. Ora speriamo nella conclusione il più rapida possibile". La vicenda non ha scaldato i cuori dei paesani che si sono limitati a auspicare essere questa la volta buona: neppure vedere i mezzi sul cantiere ha convinto, del resto cinque anni di attesa il segno lo hanno lasciato. Credere fin da subito che le cose filino lisce è troppo ottimistico, infatti si sono sprecati i commenti acidi. Opposto l’atteggiamento dei rappresentanti dell’impresa che hanno manifestato fiducia: nessun commento ma volti distesi e subito al lavoro. Nel tardo pomeriggio il cantiere risultava allestito. Stamani prevedibile pellegrinaggio a vedere l’avanzamento dei lavori, sperando sia finalmente la volta buona: in caso positivo, all’inizio dell’autunno il ponte di Maresca potrebbe tornare transitabile.

Andrea Nannini