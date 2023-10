Incidenti e maltempo mettono ko i ponti. Chiude anche quello di Cutigliano

Pistoia, 27 ottobre 2023 - È stato un incidente stradale di non particolare importanza ad innescare la chiusura parziale del ponte che collega il paese di Cutigliano con la Strada Statale 12. Nella notte tra domenica e lunedì una vettura ha impattato nelle protezioni laterali del ponte provocando la caduta di una parte di queste. La Provincia di Pistoia ha quindi provveduto a transennare la zona istituendovi al tempo stesso un senso unico alternato regolato da semaforo. "Non si tratta del ponte del diavolo ma evidentemente il diavolo ci sta mettendo lo zampino", commenta Simone Ferrari intervenendo sull’argomento, a seguito di una nota diffusa da Il paese che vogliamo.

"La "maledizione" dei ponti della provincia! – si legge nelle righe diffuse dagli uomini di Davide Costa - un altro ponte con problemi… e la situazione si complica ulteriormente. Da qualche giorno il ponte di accesso a Cutigliano dalla Statale è a transito alternato a causa dei danni provocati da un incidente. Un danno che ci preoccupa non poco, a causa delle abituali lunghissime tempistiche della Provincia. I ponti di Maresca, dei Mandrini e di Rio Piastroso sono esempi negativi in questo senso e non vogliamo un ennesimo "caso ponti" in Montagna. Pertanto, ci mettiamo a disposizione dell’Amministrazione comunale per collaborare in modo che il problema possa essere risolto in tempi brevi e in ogni caso prima della stagione invernale".

Il presidente della Provincia, Luca Marmo sta valutando, di concerto con gli uffici quale sia la strada migliore per accelerare il ripristino. Con questa parziale chiusura si allunga l’elenco dei ponti problematici: entrambi quelli che permettono l’accesso a Pian di Novello, anche se, a giudicare dai danneggiamenti che sono stati rilevati su quello dei Mandrini, qualcuno, con mezzi pesanti, ci passa senza preoccuparsi troppo, quello sul Rio Piastroso è stato percorso da mezzi di ogni portata senza grande attenzione alle limitazioni, infatti ci sono state asfaltature che hanno comportato l’arrivo di mezzi con carico ben superiore al consentito. Viene da chiedersi chi rispetti davvero le disposizioni.

Sul viadotto di Maresca le maestranze se ne sono andate: "la cosa – informa Luca Marmo – era prevista a causa dell’impossibilità ad operare per il maltempo, nei prossimi giorni verrà fatto un incontro per verificare l’avanzamento delle opere, a seguito del quale ci sarà un incontro con la popolazione per condividere le informazioni".