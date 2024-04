Ponte alla Trave, si comincia. Centoquaranta giorni di lavori. Previsione di traffico intenso

Sono già iniziati i lavori al ponte alla Trave sulla strada provinciale via IV Novembre, al confine tra i due territori dei Comuni di Quarrata e di Agliana. Si tratta di un intervento commissionato dalla Provincia di Pistoia per la messa in sicurezza del ponte che attraversa il torrente Ombrone in località Ferruccia. Nell’ordinanza riferita al cantiere si prevede la durata dei lavori di 140 giorni. Si preparano perciò mesi di traffico più intenso negli orari di punta per gli automobilisti e i mezzi pesanti che devono circolare sul percorso Olmi-Agliana: in corrispondenza del ponte l’attraversamento sarà limitato a senso unico alternato e regolato con il semaforo. "I tempi di percorrenza, in alcune fasce orarie, potrebbero essere superiori al previsto – fanno sapere con una nota dalla Provincia di Pistoia –. Per limitare i disagi dovuti ai rallentamenti che potrebbero verificarsi, si invitano gli utenti della strada a considerare percorsi alternativi". Uno dei percorsi per raggiungere Agliana da Quarrata, in caso di rallentamenti nella circolazione, potrebbe essere quello da via Falcone e Borsellino imboccandola dalla frazione di Casini. Interdetta invece al momento via Selva nella frazione di Ferruccia, consentita solo ai residenti per i lavori all’acquedotto: "L’amministrazione – si legge ancora nella nota della Provincia – si scusa per i possibili disagi a fronte del fatto che Via Selva, e possibile strada alternativa, è chiusa al traffico per lavori all’acquedotto non di competenza provinciale". L’mporto dell’intervento sul ponte alla Trave, affidato all’impresa esecutrice Costruzioni Guerrera di San Lupo (Benevento), è di circa 236mila euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con un decreto del maggio 2021, di concerto con il Ministero delle Finanze, aveva stanziato un miliardo e 150 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti, poi ripartiti tra Province e città metropolitane in tutta Italia per il triennio 2021/2023.

"Questi lavori erano già previsti per i ponti che necessitano di manutenzione – ha osservato Gabriele Giacomelli, consigliere provinciale delegato della zona in quanto abitante a Ferruccia – sono interventi che fanno parte dei progetti di messa in sicurezza di ponti e viadotti". D.G.