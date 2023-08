Ponte a Maresca, già stop ai lavori Ma la ditta assicura: nessun intoppo

Nonostante sia finito il periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze, le maestranze sul viadotto di Maresca chiuso da 5 anni, non si sono ancora riviste. A stemperare sul nascere la polemica è la Edilpontina che, attraverso i suoi rappresentanti fa sapere che gli operai sul cantiere rientreranno domani (oggi per chi legge) e: "che non ci sono novità significative; pertanto i lavori saranno conclusi, come da programma, prima dell’inverno". A provocare qualche commento preoccupato è stata l’assenza di operai sul cantiere e, molto probabilmente, la lunghissima attesa della riapertura. Il viadotto infatti è a vario titolo chiuso dal 18 settembre del 2018, prima a senso unico alternato, poi completamente inibito al traffico, poi di nuovo a senso unico regolato da semaforo, quindi in modo definitivo, dall’agosto del 2022, un danno del quale gli operatori turistici si sono lamentati a più riprese ma, ai quali il presidente della Provincia, Luca Marmo, ha garantito ristori da parte della Regione Toscana. Volendo ripercorrere alcune delle tappe significative della vicenda, si ricorda che nel 2019 il presidente della Provincia aveva stimato la riapertura nel 2020, con una spesa tra i 30 e i 50mila euro, alla fine di agosto però, in attesa di perizia, si iniziò a pensare che gli euro necessari sarebbero saliti a 300mila, comunque, si disse già individuati. A oggi, dopo altri tre anni, da quella stima del 2020, la cifra a dicembre 2022 è diventata 1milione e 600 mila euro; le ipotesi sulla data di riapertura ormai non vengono nemmeno più fatte. Siamo passati all’ironia più amara, l’ultima coniata dai paesani è: "speriamo che gli operai finiscano i lavori prima di andare in pensione ma, non sarà facile".

Nel frattempo, cercando di alleviare i disagi, per smaltire il traffico in uscita dal paese che per andare in direzione del versante tirrenico del Comune doveva fare un lungo giro, dal 29 ottobre del 2022, viene utilizzato l’ex ponte della ferrovia. Se i tempi annunciati venissero rispettati il viadotto dovrebbe venire restituito al traffico nella seconda metà di ottobre dell’anno in corso, per quel giorno è prevista la chiusura delle iscrizioni al concorso fotografico bandito dal Comitato per la Cultura del paese, dal titolo: Un Ponte di Marmo, dedicato a immagini realizzate sul viadotto o comunque su luoghi o eventi attinenti, fino al giorno dell’inaugurazione, se mai ci sarà, si possono inviare le immagini all’indirizzo: "[email protected]", non è ancora stato reso noto se ci saranno azioni o festeggiamenti per il 18 settembre, giorno in cui si celebra il quinto anniversario dalla prima chiusura ma, ovviamente è probabile di si.

Andrea Nannini