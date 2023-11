"Pomeriggi in allegria" a ’La Fiaba’. Con l’associazione "Noi del Pacini"

Arte e musica quali elementi collanti per creare amicizia e utilità sociale. Ha preso il via nei giorni scorsi il progetto "Pomeriggi in allegria" rivolto ai frequentanti del centro La Fiaba e messo in atto dalla organizzazione di volontariato Noi del Pacini, grazie al contributo di Far.Com. Alcuni studenti del Pacini - e in particolare Matilde Baroncelli, Benedetta Gorbi, Emma Michelotti e Martina Kola – si sono recati al centro pistoiese e hanno trascorso il pomeriggio in allegria con i piccoli ospiti. La Fiaba si occupa della presa in carico riabilitativa globale e multidisciplinare di bambini, adolescenti e giovani adulti con disturbi di autismo e pervasivi dello sviluppo. Fondamentale quindi poter beneficiare di uno scambio reciproco e sinergico di emozioni, ecco perché l’opera svolta dagli studenti aderenti al progetto è risultata estremamente importante e di forte impatto. I "Pomeriggi in allegria" sono coordinati dalla professoressa Michela Cinquilli che è consigliera e socia fondatrice della onlus Noi del Pacini e realizzati con la collaborazione della consigliera e referente della comunicazione Beatrice Baldi e nascono come estensione del progetto originario "Animazione nelle Rsa" che sarà riproposto in alcune residenze per adulti anziani o disabili a partire da dicembre.

Questo primo pomeriggio ha visto l’accoglienza e la presenza delle educatrici Francesca Pellegrini, Giulia Pagliuca, Gianna Bugelli, Marta Calvani e della psicologa Matilde Bellandi. "Questa attività è molto importante per i nostri piccoli ospiti perché getta le basi per creare una vera e propria rete relazionale che ci aiuta anche nella progettazione quotidiana degli interventi che all’interno del centro – afferma la dottoressa Pellegrini -. Esprimere vissuti, pensieri ed emozioni è molto importante, in quanto strumenti relazionali indispensabili per relazionarci con il mondo esterno e con gli altri e permettono di creare le vere basi per una società inclusiva". Il prossimo incontro che vedrà protagonisti gli alunni dell’Istituto Pacini con i bambini e bambine del centro la Fiaba è previsto per dicembre. I piccoli ospiti hanno realizzato un piccolo dono per gli studenti che hanno trascorso il pomeriggio con loro, un collage di foglie colorato con tempere dai colori autunnali, dopo un simpatico laboratorio creativo in condivisione.

l.m.