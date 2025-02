Polvani-Mazzei coppia sicurezza. Diodato spinge. Giometti da 5,5

CECCHINI 5,5 Su una sua uscita in presa alta non sicura deve superarsi Mazzei, per il resto non compie parate rilevanti.

MAZZEI 6,5 Salva sulla linea mettendoci letteralmente la faccia nel primo tempo. Un intervento che vale quanto una rete siglata.

POLVANI 6,5 Consueta sicurezza.

DONIDA 6 Prestazione ordinata.

DIODATO 6,5 Bravo a conquistarsi il penalty nella ripresa (dal 43’ st STICKLER SV).

BASANISI 6 Torna titolare e il suo contributo in mediana si sente (dal 14’ st MALOKU 6 Entra nel momento migliore della Pistoiese e porta freschezza sulla fascia).

MALDONADO 6 Non si prende la scena come in altre partite, ma la sua regia è sempre preziosa.

GRESELIN 6 Inizio contratto, poi cresce anche lui nella ripresa (dal 37’ st GRILLI 6 Prende parte con energia agli assalti finali).

KHARMOUD 5 L’episodio del rigore, che sembra non esserci, condiziona il suo giudizio. E anche prima aveva combinato poco.

GIOMETTI 5,5 Esordio da titolare così così (dal 14’ st BOCCIA 6,5 Ingresso positivo).

SPARACELLO 7 Trasforma con freddezza il rigore ed è sempre prezioso nello sviluppo della manovra (dal 43’ st SIMERI SV).

VILLA 6 Onestamente difficile rimproverargli qualcosa. La sua Pistoiese domina in dieci contro undici e nel finale rischia anche di vincere.

Michele Flori