Polo sanitario all’ex Ceppo: "Padiglione Cassa di risparmio. I fondi ci sono: non si perdano"

Un’occasione enorme, certamente irripetibile che obbliga a tenere gli occhi bene aperti. E farlo adesso, perché il Padiglione Cassa di Risparmio dell’ex Ceppo possa davvero trasformarsi in ciò che più sarebbe utile al cittadino: una struttura accessibile a chiunque, dialogante con la città e "ben integrata con quello che diventerà l’area del Ceppo sulla base dell’Accordo di programma del 2019". È un richiamo ad essere vigili, per il bene della città e dei suoi cittadini, quello proposto dalla consigliera Tina Nuti (Civici e Riformisti) all’indomani della commissione congiunta sanità-urbanistica che per la prima volta ha svelato pubblicamente il progetto di recupero del Padiglione Cassa di Risparmio. Là dove, come ha articolatamente spiegato l’ingegnere Ermes Tesi direttore area manutenzione e gestione investimenti Pistoia per l’Asl Toscana Centro, sorgeranno l’Ospedale di comunità, la Casa di comunità e le Centrali operative territoriali (Cot), strutture cioè intermedie che permetteranno una volta operative di decongestionare il San Jacopo e di concentrare in un unico luogo un certo ventaglio di prestazioni sanitarie e sociali. In ballo, com’è emerso in quella sede, c’è un maxi recupero del valore di sei milioni di euro, tutti interamente coperti dai fondi Pnrrr. "Dal finanziamento Pnrr del 2022 al progetto architettonico esecutivo consegnato all’Asl a marzo del 2023 da uno studio esterno è trascorso un intero anno per arrivare alla presentazione al Comune della Scia e poter dare inizio ai lavori. E comunque già da adesso – evidenzia Nuti -, come ha confermato l’ingegner Tesi in Commissione, saranno necessarie delle varianti allo stesso progetto. Importante per noi cittadini è che l’Asl consegni alla città una struttura pensata e articolata non solo per l’oggi, ma anche per le esigenze future, capace di assicurare servizi alla popolazione in modo funzionale e accogliente dal momento che ci sarà sempre più bisogno di sanità di territorio, senza doversi rivolgere al pronto soccorso del San Jacopo. Sappiamo anche che fondi così consistenti ci sono adesso e questa è la nostra occasione perché siano utilizzati al meglio e con la massima vigilanza. I cittadini attendono che il Padiglione Cassa di Risparmio con il suo antico accesso da piazza San Giovanni XXIII diventi una struttura accessibile a tutti, dialogante con la città e ben integrata con quello che diventerà l’area del Ceppo".

l.m.