Polo e stadio, ci sono le offerte. Impresa da oltre 6 milioni di euro

"Posso dire che l’intervento legato al sussidiario del Raciti è stato di fatto aggiudicato. E a brevissimo lo sarà anche quello del Polo Tecnologico, di questo passo". Lo ha assicurato il sindaco Gabriele Romiti, facendo il punto sui due maxi-interventi da finanziare con le risorse del Pnrr. Operazioni che hanno entrambe richiesto la pubblicazioni di un nuovo bando di gara, visto che in tutti e due i casi il primo tentativo di affidare i lavori non era andato a buon fine: nessuna fra le aziende invitate aveva infatti deciso di formalizzare un’offerta. Alla luce dell’esito negativo della gara d’appalto, il ministero dell’Interno aveva quindi concesso una proroga sui tempi, con il Comune di Quarrata che ha quindi provveduto alla pubblicazione di due nuovi bandi scaduti lo scorso luglio. E stavolta le proposte sono arrivate.

Per quanto riguarda il lavoro al campo sussidiario dello stadio il piano prevede, com’è noto, l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco (compatibilmente con la superficie di proprietà comunale disponibile) e il rifacimento completo del fondo con la realizzazione di un manto in erba sintetica e dell’impianto di illuminazione. Un cantiere da 2.700.000 euro complessivi, con l’aggiudicazione che dovrebbe, a questo punto, essere ufficializzata a breve.

Sono invece ancora in corso i controlli di rito sulla proposta che riguarda il progetto di riqualificazione del Polo Tecnologico. Un disegno che, in questo caso, prevede, fra le altre cose e come si ricorderà, la realizzazione di una sala teatrale, cinematografica e per convegni da 217 posti a sedere. Una sala che sarà dotata di camerini e servizi igienici, per una maxi-operazione da quasi 3 milioni di euro che dovrà indirettamente colmare il vuoto lasciato dalla chiusura dell’ex-Cinema Nazionale avvenuta ormai circa quattro anni fa.

Il termine ultimo per l’affidamento di entrambe le opere dovrebbe peraltro scadere sabato prossimo, con i lavori che dovranno necessariamente prendere il via entro il prossimo 30 novembre. Il tempo stringe, insomma.

Ma l’iter sembra ormai essere arrivato alle battute finali, perlomeno per quanto riguarda questa fase. "Due progetti sui quali continuiamo a puntare molto. E sui quali ci sono già state novità positive a mio avviso, se non altro rispetto allo scorso bando – ha confermato l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Mearelli - con queste premesse, contiamo di rispettare i tempi prefissati".

Giovanni Fiorentino