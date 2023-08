Politica Sos convenzione universitari "A repentaglio il diritto allo studio"

"A causa della scellerata scelta di qualche anno fa di mettere a gara il servizio di trasporto pubblico locale dell’intera Toscana, oggi ci troviamo a dover commentare l’ennesima conseguenza negativa di quella decisione da noi fortemente avversata. Gli studenti della nostra regione e fuori sede, complice il mancato rinnovo della convenzione tra Regione Toscana e Autolinee Toscane, si troveranno a dover pagare un abbonamento più che quadruplicato per i trasporti, che sono una parte integrante perché sia loro garantito il diritto allo studio". Così in una nota congiunta, il vicepresidente nazionale di Gn e deputato di Fratelli d’Italia Chiara La Porta e il presidente regionale toscano di Gioventù Nazionale, nonché assessore pistoiese, Gabriele Sgueglia. "Lo scorso anno, un aumento nelle tasse di 48 euro, che comprendeva anche gli studenti che non usufruivano dei mezzi pubblici, forse per risanare le perdite dell’azienda, e ad oggi alcuna agevolazione è prevista? – attaccano –. Questo Governo lavora per i giovani, come ha fatto per garantire l’abbassamento della disoccupazione soprattutto fra i neet e gli under 35, mentre la Regione Toscana lascia letteralmente a piedi 55mila studenti studenti dell’ateneo fiorentino. Chiediamo che si attivi immediatamente per risolvere un problema che rischia di esplodere".