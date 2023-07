Polemiche sul ’taglio’ del Pnrr "Giunta riferisca subito in aula"

Continua a far discutere il "taglio" dei fondi Pnrr deciso dal Governo, che a Pistoia mette a rischio un progetto che a questi fondi è strettamente legato, quello della rigenerazione urbana dell’area di San Lorenzo. Si tratta di uno dei capitoli pistoiesi più corposi in termine di risorse: più di 20 milioni di euro, che adesso "ballano" pericolosamente. E dall’opposizione non si è fatto attendere l’attacco di Pistoia Ecologista Progressista: "Il governo Meloni ha deciso di cancellare dal Pnrr i 3,3 miliardi di euro della misura relativa a ’Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale’ – ripercorrono –. A quel capitolo di finanziamento fanno riferimento anche tutti i progetti di riqualificazione che l’amministrazione Tomasi ha progettato, e affidato, per la zona di San Lorenzo. Dalla piazza agli immobili (l’ex convento, Villa Benti, Sant’Ansano) fino alla Scuola Frosini".

"Questi interventi – aggiunge Pep – rappresentavano fra l’altro circa il 70% del totale delle (poche) risorse Pnrr che il Comune è stato capace di intercettare per il nostro territorio. E dovranno adesso essere dirottati su non meglio definite fonti di finanziamento nazionali. PChiediamo al Sindaco Tomasi di intervenire urgentemente con la premier Meloni e il ministro Fitto – affondando –, entrambi anche esponenti del suo partito, Fratelli d’Italia, per accertare il destino di questi progetti. E di informare con trasparenza la città e il consiglio comunale in merito a questa preoccupante novità, anche con la convocazione straordinaria di una seduta della commissione bilancio".

"È urgente sapere se, in che tempi e su quali fondi verranno rifinanziati i progetti esclusi dal Pnrr. E se e quali conseguenze avrà la cancellazione dal Pnrr sul bilancio del Comune per i lavori già affidati, i tempi di pagamento o per cofinanziamenti aggiuntivi, sui rapporti con le ditte che si sono già aggiudicate i lavori e sui tempi di realizzazione.

Se i finanziamenti dovessero svanire, saremmo di fronte all’ennesimo flop di questa Amministrazione – conclude Pistoia Ecologista Progressista –: alle difficoltà oggettive dimostrate nell’intercettare i fondi, si sono aggiunte le decisioni del governo di centrodestra per bloccare quei pochi annunciati. Dopo il Pinqua e il Pistoia Blues, questo sarebbe il terzo episodio di una commedia dove non si ride affatto".

red.pt