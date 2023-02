Polemica in consiglio su un emendamento per l’accoglienza

Ieri il terzo e ultimo giorno di intenso dibattito sul bilancio previsionale in consiglio comunale. E anche in questa seduta sono mancate le polemiche: "E’ stato discusso un emendamento sul tema dell’accoglienza – racconta il gruppo consiliare del Pd – e siamo stupiti e delusi dalla reazione scomposta del sindaco di fronte alla proposta che prevedeva che nei documenti programmatici si facesse espresso riferimento all’attuazione di politiche finalizzate all’integrazione economica, sociale e culturale del migrante che vive anche temporaneamente nel territorio comunale. Di fronte a un principio di carattere generale, peraltro statuito anche nella legge regionale 452019 per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana – argomentano –, Tomasi ha alzato repentinamente e inspiegabilmente i toni, respingendo accuse (non mosse) di razzismo, adducendo giustificazioni (non richieste) all’operato della sua Amministrazione ed enunciando un duro richiamo alle regole. Come se l’accoglienza e il rispetto delle regole fossero di per sé inconciliabili. Ma non abbiamo chiesto al sindaco di fare l’attore protagonista nell’ambito dei fonomeni migratori che interessano anche la nostra città. Certo che si devono rispettare le regole, magari cercando al contempo di risolvere qualche problema, o almeno di provare a risolverlo. La sua reazione ci dice, invece, che è bene non disturbare il manovratore. Meglio far calare una coltre di silenzio sulle emergenze vere della cittadinanza – concludono i dem – anziché offrirsi al confronto, nella speranza che qualcosa di buono accada, qualcosa su cui essere pronti a mettere su il cappello".