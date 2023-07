Poi in fondo a trionfare è la città

Gabriele Galligani

E’ proprio vero. A volte per risorgere occorre proprio toccare il fondo. La Giostra dell’Orso qualche anno fa ha rischiato di interrompere la sua tradizione per una lunga serie d’incidenti. La lezione è servita. Ora la città ha di nuovo una grande Festa. La Giostra non è una semplice rievocazione storica, è è il un momento che racchiude orgoglio, tradizione e comunità. Se poi diventa anche attrattiva turistica come dimostrano i 6700 spettatori stranieri ancora meglio, diventa un valore in più. E poi per una sera piazza del Duomo diventa ancora più bella e magica. E poi alla fine, al di là del rione vincitore, a trionfare è proprio lei, Pistoia.