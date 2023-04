Poesia e musica Tutto è universale

Poesia e musica, in un’idea di "universalità" che si fonda sulla comunicazione. È un pomeriggio di festa quello di oggi, sabato primo aprile, allo spazio Gea di via Ciliegiole 99 (area ex campo di volo) dove si celebra il primo anno di vita di EsperRadio, webradio esperantista italiana nata nel 2022 allo scopo di informare, promuovere, coordinare, intrattenere e motivare all’uso dell’Esperanto. A organizzare l’evento è il gruppo esperantista pistoiese "Umberto Stoppoloni" e lo stesso Gea (Green economy and agriculture), con il patrocinio del Comune di Pistoia. In questa sede sarà presentata la lingua internazionale Esperanto, con i contributi di Laura Brazzabeni, vicepresidente della Federazione Esperantista Italiana e direttore generale dell’Istituto Italiano Esperanto e di Nicola Morandi, presidente del Gruppo Esperantista Pistoiese. Seguirà il concerto di Clarissa Sabatini, cantautrice polistrumentista, che eseguirà musiche con il suo hang, strumento nato per essere suonato all’aperto, e con le sculture sonore dell’artista Andrea Dami custodite nel parco Gea e, più tardi, la lettura di poesie tratte dalla raccolta "Sì Shabby Chic" da parte dell’autrice Anna Maria Dall’Olio, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali di poesia. Chiuderà la giornata la visita guidata al Parco Gea, oasi verde nel cuore della città.

Per informazioni è possibile chiamare il 347.7892672 o il 333.2331988 oppure scrivere a [email protected] In caso di pioggia l’evento avra` luogo negli spazi interni.