"Poche cose di pittura in divenire", ecco la mostra. Stefanelli protagonista alla Fondazione Vivarelli

L’amicizia, ma prima ancora il rapporto professore-allievo che ha alimentato tutta la sua produzione dagli esordi ad oggi. Si riflette tutto questo incessante e profondo scambio nell’opera di Claudio Stefanelli, protagonista della mostra "Poche cose di pittura in divenire" da sabato (ore 17) alla Fondazione Jorio Vivarelli di Villa Stonorov (via Felceti 11). In questa sede "poche cose", appunto, recenti ma decisamente significative dell’operato di Stefanelli che oltre agli spazi interni occuperà una parte anche degli spazi esterni presentando due installazioni di pittura acrilica, una delle quali è intitolata "Omaggio a Jorio Vivarelli". Da tempo Stefanelli aveva maturato l’idea di esporre le proprie opere nella Fondazione Vivarelli, per quella speciale comunicazione diretta-indiretta col maestro mai sopita. Allievo del Vivarelli all’istituto Petrocchi dove Stefanelli si diploma nel ‘69, il giovane artista consolida la connessione col maestro grazie al rapporto con la città di Pescia, in particolare con la sua grande mostra in Valchiusa in occasione della Biennale del Fiore. Claudio Stefanelli in seguito al diploma di pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze conduce un breve periodo di esperienza didattica nelle scuole statali. Dal 1979 inizia l’attivo impegno nelle mansioni civiche nel Comune di Pescia con l’incarico di direttore del neo museo di Scienze Naturali e Archeologia. Seguono poi la gestione del Museo Civico di Palazzo Galeotti, l’istituzione della Gipsoteca Libero Andreotti nel Palagio e la nomina a Direttore dei Musei della Città di Pescia fino al 2015. L’ingresso alla mostra è libero. Per informazioni chiamare lo 0573.477423 o scrivere a info@fondazionevivarelli.it.