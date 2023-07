Pnrr, Soldi ci sono, ma... mancano medici e containerspazi

Elisa Capobianco

Se la situazione non fosse tragica, ci scapperebbe una risata. Stiamo vivendo tempi strani, tempi in cui l’adagio “Non ci sono soldi per fare“ lascia spazio ad uno assai più inquietante: “I soldi ci sono ma...“. Succede, ad esempio, con i lavori previsti per le scuole provinciali. Il finanziamento per gli interventi – necessari – è in arrivo grazie al Pnrr, i cantieri però sono in bilico perché mancano i containerspazi alternativi per ospitare gli studenti che rimarrebbero, inevitabilmente, senza classe. Sul fronte sanitario, qualcosa di simile potrebbe accadere: bene, ecco i soldi dal Pnrr per potenziare le strutture del territorio, ma i medici dove sono? Qualcosa non torna.