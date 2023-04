Pnrr, progetti a rischio "Svaniti posti di lavoro"

Nel dibattito di questi giorni si fa un gran parlare del forte rischio che molti dei progetti finanziati col Pnrr non potranno essere realizzati, e di conseguenza ci sarà da restituire i soldi all’Unione Europea, perché non vengono rispettati i tempi stabiliti dal piano a causa del ritardo nei progetti e nei cantieri. A puntare il dito contro il taglio indiscriminato che c’è stato nella pubblica amministrazione negli ultimi anni è il segretario generale della FP Cgil Pistoia-Prato, Sandro Malucchi, che analizza il quadro complessivo per poi addentrarsi nei numeri che riguardano la nostra provincia. "Emergono elementi di criticità secondo quanto scritto dalla Corte dei Conti – ammette Malucchi – e questo non fa ben sperare sul pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Europa. La spesa sostenuta dalle amministrazioni può essere stimata, a fine 2022, in oltre 23 miliardi, circa il 12% delle dimensioni finanziarie complessive del Piano (191,5 miliardi). E preoccupano soprattutto i destini delle missioni 5 “Inclusione e coesione“ e 6 “Salute“, che si attestano ben al di sotto del 5% del finanziamento richiesto". Alla luce di questi elementi, il sindacato Fp Cgil è andato ad analizzare nel dettaglio la situazione attuale all’interno dei vari comuni e sono emerse note particolarmente dolenti. "Nel settore degli uffici periferici dello Stato – conferma il segretario Pistoia-Prato di Fp Cgil – si sono persi 43 posti di lavoro in provincia passando da 537 a 494 (-8%). Nel confronto fra 2018 e 2022 c’è da segnalare poco più di 120 addetti per l’Agenzia delle Entrate e l’Inail, che ha perso il 25% della propria forza lavoro".

E senza la presenza di un numero cospicuo di dipendenti, anche la progettazione del Pnrr e il suo avanzamento diventano sempre più problematici. Per la funzione locale, sul territorio in quattro anni si sono persi 207 addetti, passando da 2061 a 1854 con un calo del 10,04%.

"A Montecatini, con una riduzione delle entrate che impedisce assunzioni, c’è il 17% in meno dei dipendenti (34 persi in tutto) – aggiunge Malucchi – mentre sono 712 (-29 in 4 anni) gli addetti del Comune di Pistoia. In questo quadro gli obiettivi del Pnrr rischiano di rimanere un miraggio, con un grosso danno per le comunità locali e una pessima figura nei confronti della comunità internazionale. Si attendono i piani di assunzione da parte dell’attuale Governo per evitare di essere impreparati di fronte a questo appuntamento".

Anche altre realtà non se la passano bene: Monsummano Terme (-19) e Quarrata (-16) mentre Abetone Cutigliano, Pescia, Sambuca Pistoiese e Uzzano hanno confermato i precedenti standard e in controtendenza ci sono solo Chiesina Uzzanese (+1) e Agliana che fa registrare un sorprendente +7 dipendenti comunali.

