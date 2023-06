Pnrr, milioni per le scuole Cantieri pronti al via "Ma centinaia di ragazzi rimarranno senza aula"

I cantieri lavoreranno su micro lotti per consentire disagi minori alla frequenza scolastica, ma è chiaro che a partire dal prossimo settembre centinaia di alunni delle scuole di competenza provinciale dovranno essere sistemati in luoghi idonei alle lezioni. Tra l’incudine e il martello, la Provincia di Pistoia sta accelerando le trattative con enti pubblici e privati per trovare più spazi possibili. Da luglio partiranno i primi lavori nelle scuole ma il dilemma resta l’accoglienza di settembre. "Stiamo trovando varie soluzioni – spiega il presidente della provincia Luca Marmo –. Spazi in affitto, costruzioni mobili ovviamente dovremo trovare anche coperture finanziarie". Nelle prossime settimane saranno resi noti gli spazi a disposizione e quindi, dettagliatamente quelle che saranno le future classi provvisorie degli studenti delle scuole superiori. I lavori finanziati dal Pnrr, parliamo di circa 40 milioni di euro di interventi interesseranno il liceo scientifico Amedeo di Savoia dove sono previsti lavori di adeguamento sismico, antincendio, igienico sanitario, di sicurezza e riqualificazione funzionale, per il mantenimento dell’agibilità dell’edificio secondo le normative vigenti. L’importo previsto per tutti i lavori è di sette milioni di euro.

Cantieri anche all’istituto tecnico Fedi-Fermi dove è necessario l’adeguamento sismico, la riqualificazione funzionale e messa a norma per lavori che costeranno circa 12 milioni di euro. Prevista anche la riqualificazione della palestra del liceo artistico Petrocchi per un importo di circa 900mila euro. Sempre a Pistoia sono previsti cantieri anche all’interno del vecchio plesso dell’istituto Einaudi di via Pacinotti. Si tratta di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico per un importo di quattro milioni di euro.

Ristrutturazione ed efficientamento energetico anche per il plesso sotto strada dell’Istituto comprensivo Calamandrei di San Marcello. Qui i fondi Pnrr previsti sono quasi un milione e mezzo di euro. A tutto questo vanno ad aggiungersi i fondi che arriveranno dalla Regione Toscana proprio per gli interventi sull’edilizia scolastica. Più di un milione di euro andranno al liceo Lorenzini di Pescia dove una delle sedi è stata chiusa nel giugno 2022 per problemi statici e sismici. Previsto inoltre mezzo milione di euro per la nuova sede dell’istituto Forti di Monsummano. La scuola è attualmente collocata in una struttura privata (in locazione), che è satura di spazi. Poi 250mila euro per la progettazione esecutiva ed adeguamento del liceo classico Forteguerri di Pistoia. Altri 300mila euro di fondi regionali infine per la progettazione di una nuova struttura dell’istituto tecnico agrario Anzilotti di Pescia, che da tempo necessita della realizzazione di un nuovo plesso.

Michela Monti