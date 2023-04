Pnrr e idee per un futuro da riscrivere

Elisa Capobianco

Pistoia si sta lasciando alle spalle una settimana intensa durante la quale sono state annunciate – intanto sulla carta ma con intenzioni ben chiare – le linee guida per lanciarla nel futuro. Gli slogan sono ambiziosi: città più green, più sostenibile e, si spera, più rispettosa delle regole. La rivoluzione più significativa, infatti, tocca (toccherà, visto che ci sarà da aspettare il via libera del Ministero) un tasto dolente che ha infiammato a più riprese il dibattito: la Ztl. L’obiettivo dichiarato dal Comune è tutelare maggiormente l’accessibilità al centro storico anche per evitare certe "scene imbarazzanti" che rovinano le foto ai turisti. E non solo.