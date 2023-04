Pnrr e idee per un futuro da riscrivere

Elisa Capobianco

Ed ecco allora nuovi varchi per cancellare i coni d’ombra che finora hanno permesso ai furbetti di scorrazzare in lungo e largo. Ma ecco anche nuove regole, più ferree, per la sosta che vorrebbero indurre tutti a portare maggior rispetto ai nostri bei monumenti. Soltanto in determinate zone – delimitate con apposito inconfondibile cartello – infatti diventerà possibile parcheggiare. Senza cartello sosta vietata: una logica, opposta all’attuale, che i pistoiesi dovranno mettersi ben in testa. La nuova

disciplina inoltre andrà a impedire lo scarico-carico, e dunque la fermata, in piazza Duomo e nell’area

della chiesa di San Giovanni

Fuorcivitas per le attività e i residenti. Una piccola rivoluzione Copernicana che avrà bisogno di tempo per essere digerita. Ma la vera sorpresa fatta esplodere così – all’improvviso, snocciolando i progetti per il restyling da 20 milioni (fondi Pnrr) del "dimenticato" quartiere San Lorenzo –, riguarda il progetto di una nuova location per il Museo Marino Marini. Un’ipotesi, addirittura già sottoposta all’attenzione dell’omonima Fondazione fiorentina, che dovrebbe cambiare il corso della storia (!?). Non resta che aspettare.