Pnrr, a confronto imprenditori edili e gli amministratori locali

Industriali edili ed amministratori locali riuniti intorno ad un tavolo in un momento di confronto che si è svolto a Lucca per parlare del rapporto contrattuale fra imprese e pubblica amministrazione in vista dell’entrata in vigore della nuova legge dal 1° luglio. A fare gli onori di casa il direttore di Confindustria Toscana Nord, Marcello Gozzi, mentre in rappresentanza del Comune di Pistoia c’era l’assessore Leonardo Cialdi. "Abbiamo fortemente voluto questo confronto – ammette Gozzi – poiché il rapporto contrattuale che lega le imprese con le pubbliche amministrazione è molto più diffuso di quanto si creda: impiantisti, fornitori di beni e servizi, società di progettazione e consulenza saranno interessati dalle novità normative che il codice dei contratti pubblici contiene". E sulla nuova legge emergono già dubbi. "Il codice dovrà essere lo strumento per agevolare la realizzazione di opere che, oltre ovviamente ai residenti, dovrebbero agevolare il lavoro delle imprese che, a Lucca Pistoia e Prato sono disseminate praticamente ovunque – dice Gozzi – un corpo di norme che favorisca la modernizzazione del sistema viario e ferroviario è molto più di un codice". Oltre a Cialdi, erano presenti Emiliano Frediani dell’Università di Pisa, Maria Cristina Panconi dirigente del Comune di Lucca, Simonetta Fedeli, segretario e direttore generale del Comune e della Provincia di Prato e l’avvocato Maria Teresa Rennis. "C’è una certa vitalità nel settore edilizia – conferma Daria Orlandi, presidente di Ance Toscana Nord – che riemerge da anni in cui si cercava di "galleggiare"; oggi il settore ha ripreso in mano la propria identità, vuole scommettere su sé stesso e sta dimostrando di avere piena capacità di farlo. Importante per questo che si possa misurare con opere strutturali". In questo scenario, hanno inciso i sei mesi di stop al Pnrr per rivedere i progetti.

S.M.