Pluriclassi in due scuole La rabbia delle mamme

Pluriclassi e accorpamenti: la composizione delle scuole di Maresca e Campotizzoro non trova pace. Andiamo per gradi dividendo il problema in due tronconi principali. Il primo è quello della scuola materna dove, a quanto si apprende, in entrambi i plessi, i bambini di tre, quattro e cinque anni, fanno lezione tutti assieme. Le esigenze tra quelli di tre e quelli di cinque siano completamente diverse, le mamme coinvolte lo sottolineano ormai da tempo, non solo, oltre a un insegnamento meno su misura, c’è anche il raddoppio del costi tenendo inutilmente aperte due strutture uguali e a distanza di due chilometri l’una dall’altra. A decidere il futuro, ma forse anche il presente, sarà la valutazione dell’autorità scolastica preposta, cioè il dirigente scolastico provinciale, partendo dai numeri: quanti insegnanti saranno assegnati, quanti bambini realmente iscritti e quant’altro potrebbe entrare a far parte del panorama delle possibilità.

Giova ricordare che si parla di piccoli numeri per avere un risultato invece di quello opposto, quindi anche una sola nuova iscrizione potrebbe gettare nuova luce. In un quadro così composito i protagonisti sono numerosi, il Consiglio di Istituto, che però non c’è per la materna, il Commissario straordinario che però svolge funzioni di controllo e verifica rispetto alla regolarità degli atti, l’Istituto Omnicomprensivo con tutti i suoi componenti, il provveditorato che risponde direttamente al Ministero, il Comune che detiene la proprietà degli immobili e ne sostiene le spese e, non trascurabile, i bambini e le loro famiglie. Da parte dell’Amministrazione comunale di San Marcello Piteglio si è avanzata la proposta di una consulta ma, rilevano i genitori, il sindaco ne parla ma non concretizza, a cui invitare il maggior numero di soggetti possibile, ma considerata dai genitori già talmente in ritardo da renderla inutile, inoltre: "in passato – dicono – questo tipo di consigli non ha mai prodotto niente di utile".

Quindi, mettendo a confronto i numeri si ricava che dei tre edifici ne sarebbe sufficiente uno, cioè quello di Maresca recentemente messo in sicurezza con l’investimento di quasi un milione e mezzo di euro, dei due di Campotizzoro uno verrà demolito, probabilmente tra meno di un anno e uno è proprietà della Kme ceduto in comodato al Comune. Il quadro è abbastanza ricco di possibili soluzioni diverse, tra queste c’è anche quella, se non verrà trovato il modo di accorpare l’elementare di Campotizzoro con Maresca, di veder finire i ragazzi del paese degli Orlando nella ex scuola di Gavinana.

Andrea Nannini