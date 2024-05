Più turisti dall’estero. Servono eventi e strutture

Numerosi protagonisti del turismo in Montagna pistoiese si sono incontrati nei locali dell’ecomuseo, organizzatore dell’incontro insieme al Consorzio Turistico Apm, per confrontarsi sulla stagione turistica che sta per iniziare. Tra le novità che potrebbero avere un interesse rilevante sicuramente spiccano la possibile riapertura dei musei delle Gallerie Smi, chiusi ormai da diverso tempo e l’allungamento dell’Outdoor Fest a due mesi, dovrebbe infatti svolgersi nell’area di accoglienza della Casetta Pulledrari nei mesi di luglio e agosto. Una ventina di realtà imprenditoriali, prevalentemente rappresentative di realtà museali, strutture di accoglienza e guide ambientali, provenienti dai Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Pistoia, riunite intorno a un tavolo hanno dato vita a un interessante, e auspicabilmente produttivo, confronto finalizzato a sintonizzare le energie. "L’obbiettivo – racconta Clio Cinotti, assessore al turismo del Comune guidato da Luca Marmo – era far incontrare questi soggetti per costruire una relazione sinergica, in vista degli impegni che il calendario dovrà offrire; in sostanza abbiamo parlato degli eventi e presentato un primo calendario. Sembra che ci siamo riusciti, sia pure ancora a livello embrionale, ne sono uscita però molto fiduciosa perché si sono create connessioni rilevanti che hanno coinvolto anche alcune associazioni paesane. A margine dei lavori è stato consegnato il materiale promozionale riguardante le iniziative già in calendario e le cartine per gli escursionisti". Tra i temi della giornata è stata segnalata la presenza e l’interesse di visitare il nostro territorio, da turisti stranieri, provenienti da nord Europa, America, Est Europa, in particolare da maggio a ottobre ma anche durante l’anno. È stato segnalato che chi viene dall’estero rimane molto colpito da quello che il territorio offre a livello naturalistico ed enogastronomico. La puntuale riflessione di Rolando Galli ha messo in evidenza: "la necessità di valorizzare il turismo esperienziale, che si dimostra sempre più attrattivo di quello tradizionale; il numero limitato di posti letto negli alberghi induce a progettare offerte mirate alla valorizzazione delle potenzialità esistenti, più che a puntare a grandi numeri che non esistono più e non avrebbero neppure possibilità di essere soddisfatti. Mancano diverse infrastrutture, ad esempio piscine pubbliche, infatti molte case vacanze si sono attrezzate in proprio. Apprezzabile comunque la grande volontà degli enti che sono riusciti a presentare un gran numero di iniziative".

Andrea Nannini