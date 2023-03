"Più costi di produzione: la sfida"

Se la panoramica dell’export fa registrare numeri davvero importanti per l’export delle piante ornamentali, restano sul fronte interno problematiche di non poco conto da affrontare e cercare di sconfiggere anche se la sfida è decisamente ardua. Nello specifico, l’aumento dei costi di produzione post-guerra ed il riscaldamento delle serre oltre che le spese di trasporto, con il ferro che non soppianta minimamente la gomma. "E’ per questi motivi che a livello nazionale e locale ci stiamo attivando affinché la politica del verde pubblico abbia una svolta – sottolinea Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia – occorre agire come sistema per creare un Paese diverso e migliore rispetto al passato, usando i fondi per gli accordi di filiere con l’utilizzo di piante italiane per creare valore e bellezza sui territori, nelle grandi città come nei piccoli comuni". Le linee guida non sarebbero nemmeno troppe… "Rafforzare il mercato interno da un lato e dall’altro – conclude Ciarrocchi – non sottovalutare la linea di tendenza dell’incremento dell’import. Il florovivaismo ha l’urgente necessità di avere condizioni di accesso ai fondi della programmazione europea pari a quelle dei settori tradizionali". S.M.