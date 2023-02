"Più attenzione per la valle del Brandeglio"

Degrado e abbandono, pericoli dietro l’angolo e necessità di maggiore sicurezza sulle strade che attraversano la valle del Brandeglio. Sono queste le criticità fatte emergere dal gruppo consiliare di "Pistoia Ecologista Progressista" che, in queste settimane, ha presentato una interpellanza in consiglio comunale a riguardo. "Sulla via Nuova di Campiglio – segnala, in maniera puntuale, il gruppo composto da Mattia Nesti, Francesco Branchetti e Greta Bonacchi – sono presenti da anni due manufatti a blocchi di cemento per contenere altrettanti movimenti franosi".

"All’imbocco della strada per Pupigliana il parapetto del muro di sostegno ha ceduto per un tratto di alcuni metri e tutto ciò che il Comune ha pensato di fare è stato sostituire le vecchie transenne che intanto giacciono nella vegetazione sottostante. Crepature, cedimenti e buche nel manto stradale sono presenti in tutto il territorio – aggiungono –: in uno dei punti più problematici, forse per segnalare un intervento che non è mai stato eseguito, erano stati posizionati una transenna e dei pali di legno legati con il fil di ferro ma la strada ha ceduto ancora perché il tutto è ormai sprofondato al di sotto del livello della strada". E ulteriori problematiche arrivano anche direttamente dal corso del Vincio di Brandeglio che continua ad erodere gli argini con ulteriori smottamenti.

"La manutenzione ordinaria dovrebbe essere pianificata per far sì che la cura del territorio possa prevenire anche la caduta dei massi e degli alberi – proseguono ancora i consiglieri di Pep – sarebbe utile sapere se, e come, l’amministrazione ha intenzione di intervenire per il ripristino dei vari problemi presenti. Quanto al Vincio di Brandeglio, dal 2018 a oggi è necessario sapere quanti e quali interventi di pulitura del letto del torrente e rafforzamento degli argini sono stati effettuati – conclude la forza di opposizione in consiglio comunale – unitamente a capire che tipo di segnalazioni sono state fatte al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per le opere di relativa competenza".

red.pt