Pittura e scultura fra tradizione e sperimentazione Da un’idea e un progetto di Mauro Nativi di Pavana

Toscana ed Emilia s’incontrano attraverso il racconto di sei artisti che a partire dalla pittura e dalla scultura dialogano tra tradizione e sperimentazione. Si è aperta ieri e fino al 16 aprile, tutti i giorni dalle 16 alle 21, una bella mostra collettiva negli spazi della pro loco di Porretta (piazza della Libertà, 43) fortemente voluta dal pittore Mauro Nativi, di Pavana, che in questa sede ha riunito il saper fare e la creatività di artisti che vivono e operano tra le province di Bologna, Pistoia e Prato. Si tratta di Costanza Ballati, Sauro Benassi, Elena Brilli, Annalisa Fusilli e di Andrea Pizzuti, oltre allo stesso Nativi. In mostra sarà possibile trovare i paesaggi delle colline che ci circondano disegnati a china da Mauro Nativi, accanto alle forme sinuose scolpite da Andrea Pizzuti. E poi i minuziosi e colorati batik di Annalisa Fusilli accanto alle sperimentazioni espressionistiche e concettuali di Sauro Benassi; infine i volti indagati e fermati su tela da Costanza Ballati accanto alle sperimentazioni emozionali di Elena Brilli. Il tutto in un caleidoscopico viaggio nelle diverse manifestazione artistiche del sé, riunite in un unico spazio espositivo d’eccezione quale è l’antico borgo del Comune di Porretta Terme.

Ad arricchire un contesto già carico di emozione e bellezza, la presenza di due poeti del territorio, entrambi originari di Alto Reno Terme: Bruno Lorenzini e Saverio Gaggioli. Il primo sarà presente oggi e domani, domenica di Pasqua, nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, mentre il secondo ha letto ieri i suoi componimenti. Tutti gli eventi hanno il patrocinio del Comune di Alto Reno Terme e sono a ingresso libero.

l.m.