Pistoiese sempre più nel baratro. La squadra non si presenta a Lodi. Si va verso l’esclusione dalla serie D

Ore 15.45: l’arbitro Vittorio Emanuele Teghille di Collegno fischia tre volte e pone fine al ’match’ tra Fanfulla blu e Fanfulla bianco. Non è uno scherzo o un errore di battitura, tutto ciò è successo veramente. Il surreale pomeriggio andato in scena a Lodi è iniziato subito dopo il pranzo, con la squadra bianconera che è arrivata alla "Dossenina" pronta per disputare la sfida di campionato contro la Pistoiese. La squadra arancione però non è mai arrivata in quel di Lodi e così, attesi come da regolamento quarantacinque minuti rispetto all’orario previsto per l’inizio della gara, l’arbitro non ha potuto fare altro che decretare la vittoria a tavolino del club bianconero. Per la Pistoiese invece, oltre al ko, scatterà anche un punto di penalità in classifica e una sanzione economica da parte del giudice sportivo. Ma questo, allo stato attuale delle cose, è l’ultimo dei mali.

Ieri pomeriggio per il calcio arancione è stata scritta un’altra pagina nera, l’ennesima di un libro che sta diventando decisamente troppo lungo e che non sembra conoscere la parola fine. Nei giorni precedenti alla partita la società, o quanto meno ciò che ne resta, ha provato a muoversi per trovare una soluzione che consentisse di disputare regolarmente la partita, ma tutto è risultato vano. Inizialmente sembrava che fosse stato trovato un pullman per portare la squadra in trasferta, poi ci sarebbe stato un dietrofront. Fatto sta che Carannante e compagni non hanno potuto far altro che non partire alla volta di Lodi. Troppo surreale la situazione venutasi a creare, così come la richiesta ai calciatori, le prime vittime dell’enorme caos societario, di raggiungere la Lombardia con le proprie macchine.

E ora che succede? I giorni che attendono la Pistoiese saranno probabilmente decisivi per capire quale sarà il finale dell’annata, anche se ormai è sempre più probabile che si tratti solamente di capire di che morte morirà la società arancione. A livello sportivo la regolarità della stagione è appesa ad un filo, in quanto alla prossima rinuncia la Pistoiese verrebbe esclusa dal campionato, condizionando fortemente anche la lotta promozione per chi sta in alto e quella per la salvezza per chi sta in basso. E allora se è vero che chi vivrà vedrà, non ci resta altro che attendere.

Michele Flori