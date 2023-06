Pistoiese, la nuova proprietà si svela: dietro al trust inglese "Orange" c’è la "Jade Group" di De Simone

Pistoia, 1 giugno 2023 – “Penso che sia segreto di Pulcinella: il settlor, soggetto che ha costuito il trust, è un’altra società, la Jade Ltd. Online potete vedere chi sono i soci. Una è l’altra trustee (Matilda Jace, ndr), l’altro è una persona che è tra i più accesi tifosi di questa squadra. Che ha la voglia e il desiderio di portare in alto la Pistoiese. Non c’è nessun mistero, lo sanno tutti e sta scritto negli atti. Ma ritengo che la sua identità sia ininfluente: conta la volontà della nuova proprietà di assicurare che ci siano i mezzi per raggiungere i traguardi". Con queste parole si è presentato ai tifosi arancioni, nel corso di una diretta social, Giuseppe Bruno, uno dei due trustee (leggasi gestori) di Orange, il trust inglese proprietario della nuova Holding Us Pistoiese 1921, che a sua volta detiene il 100% delle quote della principale società calcistica cittadina. Quella riportata è la risposta di Bruno a chi chiedeva quali fossero i soggetti, i volti, che stanno dietro il trust Orange. Scontato il riferimento, anche se mai esplicitato fino in fondo ("Possiamo tranquillamente fare i nomi", ha detto, salvo poi non farlo, ndr), è a Maurizio De Simone. Come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi, infatti, la Jade Groupd Ltd (la cui sede si trova al medesimo indirizzo della Orange) è una società legata all’ex amministratore delegato del Trapani. Lo stesso De Simone che avrebbe lavorato per alcuni mesi come dipendente amministrativo della Omav, società di servizi partner commerciale della Pistoiese. E che poi avrebbe rilevato il club nelle scorse settimane con questa complessa operazione.

Adesso , insomma, si gioca a carte scoperte. E chissà che nella conferenza stampa fissata per oggi non ci siano altre sorprese. Quanto al resto va registrata la presenza, a fianco di Bruno, di Alessandro Gammieri, già amministratore unico della Us Pistoiese 1921 e amministratore della nuova Holding. E’ lui ad aprire le danze, rivelando che "Lehmann mi ha chiesto di traghettare la gestione dalla precedente alla nuova proprietà. Pertanto sono dimissionario al 30 giugno come amministratore della Pistoiese: al momento sto portando avanti le attività necessarie per la chiusura dell’annata sportiva, poi deciderà la nuova società". Gammieri poi lancia vere e proprie bordate ai soci di minoranza della vecchia Holding: "Lehmann aveva già rappresentato la situazione in essere – attacca – a fronte di un budget da un milione e mezzo di euro, in maggioranza coperto dalla Digimark, solo pochissimi degli altri soci hanno mantenuto la parola e l’impegno di versare circa 20/30mila euro. L’atto di cessione del club da parte sua è totalmente legittimo – rimarca – in quanto proprietario nonché unico socio che ha contribuito alla causa. Si è assunto l’onere e l’onore di un profondo percorso di rifondazione, in continuità con le prerogative della Pistoiese in era Digimark, ovvero una pronta risalita sportiva e un miglioramento sul fronte infrastrutturale. Per farlo serve una Holding presente, in assemblea e soprattutto finanziariamente – tuona –, portando soldi in seno alla Pistoiese. Le società funzionano così".

Particolare attenzione sul tema della infrastrutture: "Vogliamo dotare il club di strutture adeguate per l’attività sportiva professionistica – dice Gammieri –. Sono e sarò presente nella nuova Holding, da vedere in quale veste, per portare avanti questi discorsi con l’Amministrazione e per favorire l’ingresso di nuovi soci finanziatori, auspichiamo pistoiesi. I contatti sono in corso: tra una decina di giorni sarà presentato assetto societario definitivo. Che sceglierà il nuovo amministratore della Pistoiese. Pistoia Ovest? – conclude – Avere un bando è già positivo, anche se non rispecchia nostre aspettative: abbiamo partecipato ma ci sono delle condizioni che speriamo possano essere riviste, a quanto pare si. Ci sarà un confronto. La società ritiene Pistoia Ovest un ambiente ideale per discorso infrastrutturale che non si limiti ai campi, ma i tempi di una società non sempre corrispondono a quelli dell’Amministrazione. Così ci siamo cautelati volgendo attenzione anche altrove".