Pistoiese, Nuccilli allo scoperto: "I soldi già depositati dal notaio"

Alessandro Nuccilli esce allo scoperto. E annuncia: "La somma pattuita come saldo a Maurizio De Simone è depositata da un notaio, come dal notaio sono stati depositati i soldi necessari per mettere in sicurezza la società Pistoiese". Come dire, "ora mancano solo le firme". L’imprenditore romano, accostato in passato a numerose società di calcio in crisi, sembra convinto di riuscire a portare a termine l’operazione e sogna in grande parlando di "stadio all’inglese, tutto coperto, con bar e piccolo centro commerciale sotto le curve e sotto la tribuna. E anche con farmacie, poliambulatori e un Mc Donald’s nella zona".

I suoi interessi nel mondo delle costruzioni sarebbero, dunque, a suo dire, a disposizione della città di Pistoia, ma ancora nessun contatto c’è stato con l’amministrazione comunale.

Sul fronte sportivo, Nuccilli spiega che, insieme ai suoi collaboratori – c’è anche l’ex calciatore Carmine Esposito – "ci stiamo già muovendo con l’area tecnica per individuare le persone giuste che ci potranno consentire il salto di categoria. Abbiamo già individuato – prosegue – l’allenatore, un uomo di calcio, esperto. Ora stiamo cercando due o tre giocatori di categoria superiore che ci consentano di recuperare la stagione in corso, evitare il rischio dei play out o, peggio ancora, la retrocessione. Finita questa stagione, progetteremo una squadra ambiziosa. L’attuale proprietà deve ora darci un nuovo segnale".

E il segnale arriva. Cinquantamila euro. È quanto ha chiesto, ieri mattina via pec, Maurizio De Simone all’avvocato Massimiliano Lautieri che sta seguendo la trattativa per la cessione della Pistoiese. Cinquantamila euro a titolo di caparra perché per acconsentire al passaggio di quote societarie De Simone, ormai si sa, avrebbe chiesto il doppio come buonuscita, oltre a un ruolo in società, preferibilmente nel settore femminile. E come un’autorizzazione a proseguire è stata interpretata da coloro che stanno seguendo questa trattativa spuntata all’improvviso e sempre più ricca di interrogativi e preoccupazioni.

Ma è tutto complicato in questa vicenda che ha quasi del grottesco e che si consuma sulla pelle di una società sportiva antica e che sta facendo spazientire i tifosi e minando la serenità dei giocatori e dei vari staff. La caparra, a quanto trapela dalla società arancione, sarebbe stata chiesta per dimostrare ai tifosi e alla città che il possibile acquirente non è affidabile. Come dire, "se io non sono in grado di far fronte agli impegni assunti, non lo è nemmeno lui". Con la ribadita convinzione di avere grandi progetti che, piano piano, potranno essere realizzati e con un "j’accuse", peraltro non inedito, nei confronti dell’amministrazione comunale e degli imprenditori pistoiesi ("La gestione delle strutture sportive comunali è indecente")..

Così, mentre manda la mail in cui richiede la caparra da cinquantamila euro, in contemporanea De Simone fa arrivare un messaggio chiaro: "Per me la trattativa è chiusa". Il motivo del suo "no, non vendo", starebbe nel fatto che il ’curriculum’ di Alessandro Nuccilli non lo convince, tanto da far intendere che la richiesta dei cinquantamila euro sia stata fatta per poter dimostrare che non sarà pagata. E ha fatto capire di conoscere bene ’i trascorsi’ di Nuccilli e di avere studiato le carte finanziarie nelle quali non ci sarebbero garanzie per il mondo arancione. "Ho sempre detto che – questo il pensiero di De Simone – lascerò la società soltanto in mani solide e affidabili e non è questo il caso. Ci facciano vedere tutte le carte, perché quello che so io...". Certo è che la prossima settimana andrebbe pagata un’altra tranche degli stipendi ai dipendenti ed è ipotizzabile che non avverrà. Alla prossima puntata.