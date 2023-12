Pistoiese, ipotesi cessione: "Rafforzeremo la società"

Spirano venti di cambiamento nell’assetto societario della Pistoiese. Già da mercoledì scorso, infatti, si sono moltiplicate le voci in merito a un ipotetico, imminente, passaggio di proprietà del club arancione. Club arancione che, lo ricordiamo, è controllato dalla Holding Us Pistoiese 1921, a sua volta di proprietà del Trust Orange, il cui garante, come noto, è Maurizio De Simone. La notizia è stata "orecchiata" da più parti all’interno dell’ambiente orange, anche se si fatica a capire quali siano i reali contorni della faccenda. Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società, l’operazione non riguarderebbe un vero e proprio passaggio di proprietà bensì una compartecipazione societaria. Tutta da valutare la percentuale di quote che sarebbe interessata dall’affare, anche se verosimilmente a ballare è il pacchetto di maggioranza. Tra le due parti ci sarebbero stati già alcuni incontri e in questo frangente si starebbero affrontando alcuni passaggi legali ed economici per strutturare in dettaglio l’operazione.

I tempi? Se son rose, fioriranno a breve. Sui soggetti interessati, al momento si sa poco, per non dire niente. Si parla di una cordata italo-straniera (alcuni dicono americana), una realtà solida e con grandi disponibilità economiche. E l’attuale proprietà? Non smentisce, anzi. "Lavoriamo per costruire una società più solida e speriamo presto di poter dare informazioni più dettagliate", fanno sapere dalla Us Pistoiese 1921. Come a dire, c’è davvero qualcosa che bolle in pentola. Che sia verità o boutade, lo sapremo presto. Anche perché sono giorni delicati in seno alla parte sportiva: i tesserati aspettano ancora di vedere saldate le proprie spettanze, il mercato dilettantistico è aperto e dunque è plausibile che nello spogliatoio possa tirare aria d’addio. Specie in assenza di certezze nell’immediato, visto che la chiusura dello stesso è fissata per il 22 dicembre.

Intanto, notizia di qualche giorno fa, Giuseppe Bruno è uscito di scena. Dopo qualche fugace comparsata a inizio giugno (in qualità di direttore del trust Orange, che detiene la nuova Holding controllante l’Us Pistoiese 1921, ndr) per preparare il terreno alla entrata in scena di Maurizio De Simone, di lui non si è saputo più nulla. E soltanto di recente è emerso che l’ormai ex trustee, la cui attività è sempre rimasta piuttosto ammantata nell’ombra, ha abbandonato la barca arancione: "Il Trust Orange, proprietario della Holding US Pistoiese 1921 Srl, comunica che il dottor Giuseppe Bruno non ricopre più il ruolo di trustee secondario – si legge in una nota pubblicata (pur senza essere diffusa sui consueti canali) dal club –. La dottoressa Matilda Jace, quindi, è l’unico trustee. Invariato l’asset restante". Di fatto, dunque, l’attuale società è in mano in tutto e per tutto a Matilda Jace: la 37enne di origini albanesi, di cui si sa pochissimo, oltre a essere rimasta l’unica trustee, è anche amministratrice unica della Holding Us Pistoiese 1921 (dal 26 luglio scorso, a seguito dell’addio di Alessandro Gammieri) nonché della società inglese Jade Groupd Limited di Maurizio De Simone, che nei mesi scorsi ha costituto il Trust Orange.

Alessandro Benigni