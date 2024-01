Pistoiese in vendita. Offerta a De Simone. Incontro ieri a Roma

L’incontro c’è stato. Ieri, in tarda mattinata a Roma. Poi, il garante del trust orange è arrivato a Pistoia. Maurizio De Simone e l’avvocato che rappresenta il gruppo imprenditoriale romano interessato a rilevare l’intero pacchetto di quote della Pistoiese si sono parlati per la prima volta. Il tutto è protetto da riservatezza, lo chiede il possibile acquirente, che non sembra intenzionato a venire allo scoperto finché la questione non sarà definita o, quanto meno, concreta e a buon punto.

Profilo basso, dunque, ma tramite amici arrivano già i primi messaggi d’amore alla città e, soprattutto, ai tifosi: come dire, fate loro sapere che saremo sempre dalla loro parte. Già, i tifosi. Hanno accolto l’improvvisa notizia di un interessamento nei confronti della Pistoiese con trepidazione, ma sono guardinghi, già feriti da questo primo scorcio di stagione da vicende societarie che hanno ridimensionato, potremmo dire annullato, i sogni – e le promesse – di promozione della scorsa estate. Non entusiasmarsi serve ad evitare nuove e intollerabili delusioni. Il rapporto con De Simone è rotto e chi continua, legittimamente, a sostenere la squadra lo fa, come si dice nelle curve, "solo per la maglia". De Simone non è la Pistoiese. Una squadra di calcio rappresenta la città: è identità, comunità, immagine, fiore all’occhiello ed è anche occasione per far girare l’economia.

Resta da capire se il ’garante’ del club arancione abbia capito che il giochino si è rotto irreparabilmente, tanto più che non ha i mezzi – lo ha dichiarato egli stesso – per far fronte agli impegni presi, mentre le messe in mora continuano ad arrivare. Difficoltà economiche insormontabili, ma nessuna voglia di mollare, almeno fino a poche settimane fa. Non è trascorso nemmeno un mese, infatti, da quando De Simone, travolto dalle dimissioni dei dirigenti e dall’esodo dei giocatori dichiarava: "Non ho mai valutato l’opzione di lasciare Pistoia. Non sono abituato a mollare, ho sempre lottato contro le difficoltà".

L’immediata risposta di De Simone all’invito a trattare la cessione della società legittima a pensare che, forse, ci stia pensando.

Il gruppo imprenditoriale romano con interessi nel settore delle costruzioni aveva presentato due giorni fa una manifestazione di interessi non vincolante finalizzante all’attivazione di un confronto preliminare per capire se sussistono le condizioni per formulare una proposta d’acquisto. La risposta è stata immediata. L’incontro c’è stato, la clausola di riservatezza blocca qui le comunicazioni. Di certo sappiamo che l’avvocato bolognese che rappresenta l’acquirente sta preparando la richiesta di documentazione per svolgere l’attività di due diligence preliminare. Si sa anche che c’è voglia di chiudere quanto prima. Le cifre? Top secret, ma si accolleranno i debiti societari e non è da escludere che per De Simone ci sia una buonuscita. Manca ancora il nome dell’interessato e non è un dettaglio, per evitare di volare in alto con i sogni e, poi, cadere giù.