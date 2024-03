Pistoiese, così non va. Mataloni unica nota lieta

Per quanto mostrato al Clara Weisz, il pari raccolto dalla Pistoiese contro il Progresso è oro colato. Nemmeno contro squadre di ben altra caratura come le prime quattro della classe si era vista una compagine arancione così in difficoltà, sia fisicamente che tatticamente, anche prima dell’espulsione rimediata da Riccio che ha portato l’inerzia del match interamente nelle mani della formazione di casa. Buona parte del merito per il risultato positivo ottenuto a Castel Maggiore va dato al portiere Mataloni, che in almeno tre occasioni ha tenuto in piedi la Pistoiese con parate decisive. Una conferma, di cui però lo staff orange e soprattutto il preparatore Galardi non avevano bisogno, dell’importanza del numero uno nello scacchiere della Pistoiese.

Ma da dove può e deve ripartire l’Olandesina in vista delle ultime nove gare di campionato? Indubbiamente dal divario in classifica nei confronti proprio del Progresso che è rimasto di quattro punti. Un margine non ampio ma comunque non scontato se si va a guardare il trend recente delle due compagini, coi rossoblu che negli ultimi dieci turni sono stati la miglior formazione tra le ultime cinque classificate, mentre la Pistoiese, com’è ormai noto, ha il peggior rendimento con soli tre gettoni raccolti. Il tesoretto andrà difeso con le unghie e coi denti per più tempo possibile, in quanto consentirebbe di disputare il playout in gara secca sul campo amico e con due risultati su tre a disposizione. Considerando ormai impossibile il rientro di Certaldo, Mezzolara e Borgo San Donnino, la corsa degli arancioni dovrà essere fatta proprio sul Progresso.

Per il resto, c’è ben poco da salvare nella prestazione della Pistoiese in terra emiliana. Come ha sottolineato anche Parigi nel post-partita, che ha parlato di "partita difficilissima e molto brutta", gli arancioni hanno sofferto tremendamente le iniziative rossoblu per l’intero arco della gara. La Pistoiese è apparsa in debito d’ossigeno e nemmeno le sostituzioni hanno portato maggiore verve all’undici arancione, anche se ormai questa non è più una novità. A complicare un quadro di per sé non facile sono le squalifiche di Carannante e Riccio, il primo per il quinto giallo ricevuto e il secondo per l’espulsione, i quali salteranno la sfida con l’Imolese in programma il prossimo sabato. A loro potrebbe aggiungersi anche Marie-Sainte, uscito anzitempo dal campo per infortunio. Parigi dovrà reinventarsi centrocampo e difesa e soprattutto trovare la formula magica per far sbloccare il reparto d’attacco.

Michele Flori