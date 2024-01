Pistoiese, -1 al derby. Parigi lancia subito Atsina

Un’emorragia di risultati negativi che va assolutamente fermata. La Pistoiese deve iniziare a fare punti se vuol sperare di raggiungere la salvezza magari evitando i play out e deve farlo al più presto iniziando dalla gara di domani contro l’Aglianese (stadio Melani ore 14.30). La classifica delle due squadre è la stessa, 27 punti per entrambe, ma il momento che stanno vivendo è decisamente differente. L’Aglianese viene da due vittorie con nessun gol subito, la Pistoiese da due sconfitte e 5 gol subiti e cosa di un certo peso giocando sempre in dieci. "Confermo che mi piacerebbe giocare una partita in undici - dice Gabriele Parigi -. Contro il Ravenna è stata una decisione affrettata da parte dell’arbitro,a San Marino è stato un errore individuale grave sia il fallo da rigore inutile che la reazione. Dobbiamo guardare avanti e pensare alla gara che ci aspetta, l’Aglianese è cambiata con il mercato invernale ed è diventata una squadra solida, nel suo 3-5-2 è corta nelle distanze, cerca di subire pochissimo, nelle ultime due partite non ha preso gol, gioca molto sulla velocità dei nuovi attaccanti. Vengono da due vittorie non sarà una partita facile, ma sono fiducioso". In questi giorni sono arrivati altri nuovi acquisti tra cui l’attaccante Atsina, che potrebbe già esordire dal primo minuto con Diakhatè spostato qualche metro più avanti. "Atsina non sta male - prosegue Parigi - è arrivato bene allenato e si è inserito bene con il resto del gruppo, Diakhatè, è vero, qualche metro più avanti può dare quella qualità che in questo momento ci serve".

Oltre ad Atsina la Pistoiese ha messo sotto contratto Saliou Faye,centrocampista centrale, il classe 2004 senegalese è cresciuto nei settori giovanili di Pontedera e Pisa.

Intanto ieri è stata la prima giornata in cui gli abbonati che per la stagione in corso hanno deciso di richiedere un rimborso per l’intero ammontare della cifra spesa dovevano riconsegnare la tessera, l’altra data per la riconsegna è domenica 21 in orario di biglietteria (dalle 10 alle 12 e dalle 12:45 fino alle 15:15) in Gradinata.

Maurizio Innocenti