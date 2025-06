"PistoiaRagazzi". Manifestazione d’interesse

PISTOIAAperta la manifestazione di interesse per aggiornare e implementare i percorsi educativi 2025/2026 del Progetto PistoiaRagazzi. Il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse è martedì 24 giugno. L’invito è rivolto ai soggetti del territorio, che possono presentare massimo cinque progetti, interessati a promuovere le proprie proposte educative. Gestito dal servizio Educazione e Istruzione del Comune, PistoiaRagazzi mira a rafforzare il dialogo tra i bambini, i giovani e la città attraverso percorsi, attività culturali, artistiche e formative per valorizzare le realtà educative del territorio pistoiese. L’intento è di coinvolgere il maggior numero di soggetti interessati a proporre attività di varia natura per promuovere la crescita emotiva, cognitiva e sociale degli studenti che potranno sperimentarsi attraverso esperienze il gioco e la creatività.

Le attività di PistoiaRagazzi si articolano in due tipologie di proposte: i "laboratori istituzionali" gestiti dai servizi del Comune di Pistoia (AreaBambini Blu, AreaBambini Gialla e AreaBambini Verde, Musei civici, biblioteca oppure quelli legati a progetti patrocinati o per i quali vi è compartecipazione dell’amministrazione comunale) che sono gratuiti e i "laboratori non istituzionali" gestiti da soggetti o comunque diversi dal Comune per i quali può essere prevista una quota di partecipazione decisa dal gestore del laboratorio. I laboratori, per un massimo di tre incontri, devono ancorarsi strettamente alle sette macro-aree tematiche: ambiente e natura, arte e archeologia, storia e tradizione, musica, teatro e narrazione, sport, lingue straniere. I destinatari delle attività sono i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado del territorio pistoiese. Entro il 24 giugno le manifestazioni di interesse vanno spedite a mezzo posta certificata all’indirizzo [email protected].