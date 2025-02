"Pistoia Skatepark" si parte con il restyling

PISTOIADalla scorsa settimana il "Pistoia Skatepark" è chiuso al pubblico. La struttura si trova all’interno del giardino pubblico ’Oriana Fallaci’, adiacente al supermercato Esselunga di porta Nuova ed aveva bisogno di un po’ di restyling. La manutenzione ordinaria nella zona è a carico dello stesso marchio della grande distribuzione per la serie di opere compensative realizzate al momento della costruzione dell’edificio e, dopo qualche anno dalla sua inaugurazione, adesso c’è bisogno di rimetterci mano. Anche perché, col passare del tempo, non sono mancati nella zona atti di vandalismo nei confronti degli arredi piuttosto che dei cancelli, così come i vari percorsi per gli skaters imbrattati con bombolette. Da qui la necessità di chiudere tutto e affidare i lavori di manutenzione ordinaria: così hanno fatto sapere dal Comune di Pistoia, con l’auspicio che si possa tornare quanto prima a godere di questo spazio, utilizzato da grandi e piccini del quartiere ma non solo che con i propri pattini, monopattini e skateboard si divertono a passare del tempo all’aria aperta. E, allo stesso tempo, uno spazio verde dove potersi rilassare e chissà che dopo il restyling non possa essere ancora più accogliente e, magari, con l’acqua che sgorga dal fontanello presente, da parecchio tempo oramai inutilizzabile con l’auspicio che si possano ridurre, o eliminare del tutto, i gesti di chi spacca beni pubblici o si diverte a rendere l’area poco invitante con l’abbandono di rifiuti.

S.M.