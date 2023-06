Pistoia Shocking Blues", una città a fumetti per rileggere le tradizioni"

Prendi Pistoia, le sue tradizioni, peculiarità e dettagli e… "fumettizzala". Nasce così "Pistoia Shocking Blues. Una città a fumetti", secondo atto della precedente esposizione "Pistoia Many Comics" nel dicembre scorso, mostra che raccoglie le brillanti interpretazioni disegnate della nostra città realizzate dalla sapiente mano dell’artista pistoiese Marco Vestrucci che sarà inaugurata domani alle 18 nella Galleria Vittorio Emanuele di via degli Orafi 54. Un viaggio che fa sorridere per vivacità e arguzia. Scorci cittadini e riletture di tradizioni, come la Giostra dell’orso i cui rioni sono però rappresentati da Lamù, Margot, Sailor Moon o Betty Boop. La mostra resterà allestita fino al 31 luglio; l’ingresso è libero.