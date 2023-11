"Pistoia: Rivoluzione Tecnica in Vista del Derby"

PISTOIA

La Pistoiese ha ripreso ad allenarsi regolarmente in vista del derby di domani sera contro il Prato (stadio Lungobisenzio ore 19.45) mentre la società è impegnata nel rimettere a posto la rosa dopo le partenze degli ultimi giorni. Come detto dallo stesso De Simone è in corso una rivoluzione tecnica che potrebbe riportare in arancione alcuni elementi della passata stagione. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Davide Macrì e Christian Sighinolfi, il primo in forza alla Romana Fc dove però sta trovando pochissimo spazio, il secondo al San Giuliano City dove fino ad ora ha giocato solo un paio di volte da titolare. A quanto sembra per entrambi la firma dovrebbe arrivare in questi giorni. Intanto nel fine settimana c’è stato anche un incontro tra i tifosi, la società e la squadra al campo di allenamento "Turchi". Un faccia a faccia presumiamo chiarificatore, viste le ultime vicissitudini. E sempre in tema di tifosi, come già detto nei giorni scorsi, gli ultras arancioni hanno deciso di disertare il derby di domani sera (a causa dei soli 100 posti disponibili), che dunque sarà avaro di emozioni per quanto concerne gli spalti. Un derby che la Pistoiese si prepara a giocare con un organico ridotto all’osso ma che può rappresentare per tanti giocatori un’occasione per mettersi in mostra in una partita importantissima per la città. A Luigi Consonni l’arduo compito di fare di necessità virtù...