Pistoia, Ponteggio Smantellato, Polemiche Inconcluse su Canoni d'Affitto

Il ponteggio dalla strettoia di via Buonfanti è stato finalmente smantellato ma le polemiche intorno allo stesso sono tutt’altro che concluse. Una struttura mobile che è rimasta "fissa" nello stesso posto per ben dodici anni e che adesso fa sempre parte di un contenzioso fra il Comune ed i vecchi proprietari, la Diddi Sas fallita nel 2018, ai quali poi sono subentrati i nuovi che hanno chiesto il pagamento dei canoni d’affitto dell’impalcatura che aveva un costo di circa 3mila euro al mese arrivando alla somma complessiva di 150mila euro. Soldi che l’amministrazione comunale non aveva nessuna intenzione di tirare fuori, anche perché in ballo c’erano alcuni crediti che l’amministrazione pubblica vantava nei confronti dei proprietari e quindi la richiesta fu derubricata.

Da lì, però, la vicenda ha preso la strada dei tribunali amministrativi ed il Tar ha dato torto al Comune di Pistoia, pretendendo il pagamento di questa ingente somma. Palazzo di Giano, però, si è opposto alla sentenza ed ha fatto il proprio ricorso al Consiglio di Stato che, adesso, dovrà essere discusso: da un lato, quindi, c’è la certezza che l’impalcatura è stata tolta, restituendo a nudo un edificio che ha bisogno di essere messo in sicurezza e ristrutturato per dargli nuovo lustro; dall’altro lato la necessità di attendere la decisione dei giudici.