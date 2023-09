Pistoia Nuova, via alle asfaltature. Ecco tutte le strade interessate

Partiranno domani, tempo permettendo, i lavori di asfaltatura in alcune strade del territorio comunale. Si tratta di via Casella, via di San Biagio in Cascheri e via Desideri nella zona di Pistoia Nuova. Sempre giovedì partirà anche la bitumatura di via di Bigiano e Castel dei Bovani nella zona che prosegue verso la collina, dopo viale Italia. I lavori, per una spesa complessiva di 160.000 euro finanziati dal Comune, fanno parte dell’accordo quadro del 2021. In via Casella da Pistoia, per un tratto di 40 metri, sarà risistemato il manto di usura completando così i lavori di bitumatura già effettuati precedentemente. Per quanto riguarda via di San Biagio in Cascheri sarà asfaltato il tratto fra via Casella da Pistoia e via Mameli con il rifacimento degli strati di binder e di usura. Completeranno successivamente questo gruppo di interventi via Desideri, nel tratto fra via Policarpo Petrocchi e via Tigri, con sistemazione anche delle aree di parcheggio. Sempre in via Desideri, ma nel tratto compreso tra le vie Pagano e Signorini, saranno risistemate entrambe le corsie di marcia. "Proseguono i lavori di bitumatura sul territorio comunale – sottolinea l’assessore alla viabilità Alessio Bartolomei – e con i prossimi interventi completiamo le asfaltature in una zona molto transitata e utilizzata dai cittadini, come l’area intorno al supermercato Conad in Pistoia Nuova, rendendo le strade più facilmente percorribili e sicure. L’altro intervento, invece, riguarda una via che si trova nella prima zona collinare, in via di Bigiano e Castel dei Bovani, dove eravamo stati costretti a mettere un limite di transitabilità alle bici a causa della situazione eccessivamente ammalorata del manto stradale". Per permettere gli interventi sono previste alcune modifiche alla viabilità nelle zone interessate.