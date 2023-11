Pistoia, nuova luce agli affreschi di Pietro Annigoni

Pistoia, 24 novembre 2023 - La Villa Puccini di Scornio a Pistoia, la basilica di Santa Maria Assunta a Montecatini Terme, gli affreschi di Pietro Annigoni nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ponte Buggianese: sono alcuni degli importanti beni del patrimonio artistico e culturale pistoiese che saranno salvaguardati e valorizzati grazie all'edizione 2023 del bando restauro di Fondazione Caript. Rivolto a enti pubblici, enti ecclesiastici e religiosi ed enti del Terzo Settore, il bando sostiene interventi che riguardano sia edifici che beni mobili, come opere d’arte, libri, e arredi di particolare pregio oltre che la digitalizzazione di archivi.

Adesso ne sono stati definiti gli esiti per il 2023, con 450mila euro destinati a finanziare 17 progetti. “Per noi il tema centrale – commenta Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript – è quello della restituzione alla comunità. Le risorse che mettiamo a disposizione consentiranno di preservare e promuovere beni che qualificano il patrimonio storico e culturale pistoiese e che rappresentano una ricchezza per tutta collettività”.

Grazie al bando Restauro del patrimonio artistico e digitalizzazione dei beni culturali sarà completata la riqualificazione di Villa Puccini a Scornio. Il Comune di Pistoia, che recentemente ha portato a termine il rifacimento delle facciate e della copertura, ha ottenuto infatti il finanziamento per la manutenzione straordinaria e per ridisegnare gli spazi esterni del settecentesco edificio, sede della scuola di musica Mabellini. Il progetto prevede, tra l’altro, che venga rimosso l’asfalto lungo il perimetro della villa, situata nel più grande parco pubblico della città, sostituendolo con un prato il recupero della fontana che si trova nel giardino e la nuova illuminazione nell’area circostante l’edificio.

Sempre a Pistoia, la Fondazione sostiene il restauro della chiesa di Sant’Agostino, la parrocchia dell’area industriale della città. Dal 2017 la chiesa è chiusa ai fedeli per gravi problemi statici nella copertura causati da infiltrazioni di acqua piovana. L’edificio, che ha anche subìto crolli, è completamente inagibile e le funzioni religiose sono svolte sotto una tenda.

In Valdinievole è finanziato il restauro di una delle opere d’arte identitarie di questo territorio: il grande ciclo di affreschi realizzati da Pietro Annigoni nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ponte Buggianese. A causa principalmente dell’umidità, sono molto deteriorati l’affresco “Gesù nell’orto del Getsemani”, che si trova nella navata destra dell’edificio e che ha già subìto la perdita di alcune porzioni, e la raffigurazione dell’Ultima Cena, realizzata nell’abside, che presenta diverse fratture, oltre a un degrado generalizzato della pittura.

A Montecatini Terme, invece, sarà oggetto di restauro, consolidamento e risanamento la basilica di Santa Maria Assunta, nella piazza centrale della cittadina. Dal 1958, anno del completamento della sua edificazione, nella chiesa non sono mai stati eseguiti interventi per risolverne problemi di natura strutturale o causati dal tempo. Attualmente, dunque, il grande edificio presenta un mediocre stato di conservazione al quale occorre porre rimedio. Altri progetti finanziati riguardano il restauro del crocifisso nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Pescia e, per la sistemazione e digitalizzazione di archivi, la messa in rete di documenti dell’Orto Botanico di Abetone; attività del Simup (Sistema Museale Pistoiese); la tutela e salvaguardia di fondi archivistici conservati negli istituti della Redop (Rete Documentaria della Provincia di Pistoia).

Maurizio Costanzo