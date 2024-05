Pistoia, non si rassegna alla fine della relazione e va sotto casa della ex: arrestato

Pistoia, 20 maggio 2024 – Arrestato dalla polizia a Pistoia un 37enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia: la ex compagna aveva chiamato il 112Nue, temendo per la propria incolumità. La donna si è infatti trovata l'uomo, con il quale aveva interrotto una relazione di convivenza il giorno precedente, sotto la sua abitazione.

Gli agenti hanno constatato effettivamente la presenza del 37enne «che - spiega la questura - dimostrava di non voler accettare la fine della relazione» e che «anche in passato vi sarebbero stati diversi episodi di gravi minacce e intimidazioni nei confronti della donna». Inoltre, nell'eseguire una perquisizione personale al fine di scongiurare il possesso di oggetti o sostanze atti ad offendere, i poliziotti hanno trovato nella sua auto un martello del quale l'uomo non è stato in grado di giustificarne la detenzione. Alla luce delle precedenti condotte verso la donna, è stato arrestato e a seguito della relativa udienza di convalida l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere