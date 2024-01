Pistoia Musei. Nasce la Fondazione. E rafforza il progetto del sistema museale

Pistoia Musei inaugura il 2024 entrando nell’orbita degli enti del terzo settore con la costituzione ufficiale a Fondazione. Si scrive un nuovo capitolo dunque nella storia dell’ente strumentale della Fondazione Caript, un crescendo esponenziale dall’arrivo più di due anni fa della direttrice Monica Preti, obiettivo arricchire ancor più l’offerta culturale nella convinzione che Pistoia possa e debba ritagliarsi un posto sempre più d’onore tra le destinazioni culturali d’Italia. Scommessa che intanto passa da due step capaci di rendere questo 2024 un anno piuttosto promettente: una grande mostra a Palazzo Buontalenti che da marzo a luglio racconterà una bella pagina della pop art in Italia e l’attesissima apertura, tra novembre e dicembre, dell’area archeologica al piano interrato dell’Antico Palazzo dei Vescovi, ulteriore obiettivo raggiunto nella più ampia ristrutturazione del Palazzo stesso che si completerà nel 2026. Se questi indizi sulla qualità di quel che verrà da soli non bastano, allora qualche dettaglio tecnico, illustrato in apertura dal presidente di questa Fondazione, il notaio Antonio Marrese, potrà dimostrarsi interessante a spalancare gli orizzonti a venire.

La neonata Fondazione infatti oltre alla nomina del consiglio d’amministrazione (Antonio Marrese presidente, componenti Giuseppe Gherpelli già al vertice dell’Atp, Cristina Pantera, Gino Spagnesi quale revisore unico e Monica Preti alla direzione delle attività), ha anche costituito un comitato scientifico che spicca per caratura dei suoi componenti. All’interno ci sono infatti Sébastien Allard (già direttore di dipartimento al museo del Louvre di Parigi), la soprintendente dell’Opificio delle pietre dure di Firenze Emanuela Daffra, la pistoiese Eva Degl’Innocenti oggi a capo dei Musei civici di Bologna dopo un’intensa attività da direttrice del MarTa di Taranto, l’archeologo Paolo Giulierini e il professor Francesco Tedeschi. "Con questa rinnovata veste – ha detto Preti – rafforziamo la dichiarata volontà di costituire una comunità allargata che guardi sì agli studiosi, ma anche all’interesse dei turisti e dei pistoiesi stessi. Il 2024 sarà per noi ricco con una prima data da segnarsi, il 16 marzo, con il taglio del nastro dalla mostra sulla pop art curata da Walter Guadagnini. Novembre sarà poi il tempo per aprire l’area archeologica al piano interrato del Palazzo, concludendo così la seconda fase del recupero dell’edificio per il quale c’è stato un impegno finanziario importantissimo. A valorizzare quest’area l’allestimento ‘Pistoia moving stories’ che consentirà una narrazione accattivante dei reperti".

E come se non bastasse, c’è dell’altro: "A marzo – prosegue tornerà in sede anche l’Arazzo Millefiori prestato alle Scuderie del Quirinale per la mostra tributo a Calvino e contestualmente inizierà un tour del video-mapping che fino ad oggi ha sostituito questo gioiello tessile in mostra. Continuano le attività di studio realizzate con la Normale di Pisa e con l’Università di Genova e il progetto ‘In visita’ con l’ospitata in autunno di un’opera di Maria Lai, così come prosegue ‘Il piacere dell’arte’, rivolto a malati di Alzheimer o altre forme di demenza. Mentre iniziamo da zero con un progetto tra sport, formazione e cultura che vedrà la collaborazione del Liceo Petrocchi e del Pistoia Basket".