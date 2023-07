"PISTOIA: Michela Nieri, Leader delle Imprenditrici Agricole di Coldiretti"

Produce cereali ed è una esperta trattorista la nuova leader regionale delle imprenditrici agricole di Coldiretti. Già presidente di Coldiretti Pistoia tra il 2015 ed il 2017, Michela Nieri guiderà per i prossimi cinque anni il movimento Donne Impresa Coldiretti. Succede ad Elena Bertini, titolare di un’impresa che coltiva abeti di Natale nel Casentino. L’imprenditrice della Valdinievole, impegnata con i suoi mezzi agricoli anche nei lavori di bonifica e manutenzione del territorio, è stata scelta dall’assemblea elettiva regionale che si è tenuta a Casa Coldiretti, alla presenza del direttore regionale Angelo Corsetti e della responsabile regionale Olivia Fossi. Nominate anche le due vice responsabili Marianna Dori e Sabina Vitarelli e il comitato. "Le donne in agricoltura sono le influencer del Made in Tuscany, del cibo buono e della ristorazione tipica, della sostenibilità, della didattica contadina – ha detto –. Essere imprenditrice significa concepire e declinare la multifunzionalità con creatività. Davanti a noi abbiamo sfide che non possiamo sottovalutare e perdere: dal cibo sintetico che vuole stroncare il legame tra cibo, territorio e storia al consumo di suolo fertile che minaccia la nostra sovranità alimentare, dagli investimenti sull’agricoltura di precisione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici all’applicazione della legge sulle pratiche sleali da noi fortemente sostenuta per garantire alle imprese prezzi giusti. La nuova legge sull’agricoltura sociale, frutto del nostro lavoro, è un’altra straordinaria opportunità così come lo sono i mercati contadini di Campagna Amica".