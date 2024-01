Pistoia meta ideale per rilassarsi. L’analisi dei flussi turistici del 2023

La destinazione ideale per quasi un turista su due per rilassarsi in Toscana, spendendo in media 79 euro e 50 centesimi al giorno con la scelta di vivere una esperienza sul territorio dettata, per la maggior parte dei casi, da cosa si trova direttamente su internet. Sul finire dell’anno ecco che arriva il report economico-territoriale in provincia di Pistoia per quel che concerne le scelte dei turisti: uno studio elaborato da Isnart e Unioncamere analizzato ulteriormente nel dettaglio dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato.

"Nel primo semestre del 2023, nelle due province, si registra una forte crescita del movimento turistico – spiega la Camera di Commercio – in totale si sfiorano 550 mila arrivi e 1.341.959 presenze. I dati confermano la ripresa della componente estera in entrambe le province – aggiungono –, che con la pandemia si era quasi azzerata. Con il 2023 si ritorna quindi finalmente vicino ai numeri pre-Covid".

Concentrandosi sulle stime fatte per Pistoia e dintorni, quindi con la forte influenza dell’offerta ricettiva che viene posta in essere dagli hotel e strutture di Montecatini Terme, si nota come questa sia la destinazione ideale per rilassarsi (46%) fra tutte le province toscane e con un interesse specifico (18%) per l’offerta wellness che viene garantita. Torna di moda, quindi, la volontà – soprattutto straniera – di soggiornare in luoghi tranquilli per poi visitare il resto della Regione grazie ai mezzi pubblici, in particolar modo sulla direttrice principe Firenze-Lucca-Pisa.

Come detto, la maggior parte degli arrivi seleziona la location su internet (6 su 10) e, successivamente, il 31% dei turisti torna nella provincia per rivivere una piacevole esperienza di vacanza. Il relax si va ad individuare con escursioni e gite (76,3%) oppure in centri benessere (41,1%). Importanti, in tal senso, anche le attività sportive sul territorio che contribuiscono all’equilibrio psicofisico del turista (33,1%).

Altri dati significativi per il territorio sono quelli legati a quanto i turisti spendono con la spesa media giornaliera tra le più alte in Toscana (79,5 euro) alla quale aggiungere quella dell’alloggio (qui si rimane più bassi intorno ai 56 euro) arrivando fino ai 227,6 euro del viaggio andata/ritorno.

La crescita del totale provinciale pistoiese è spalmabile su tutto il territorio anche se con pesi e percentuali diverse, visto che il flusso maggiore riguarda, come già detto, l’area della Valdinievole.

Infine, altri due numeri significativi per Pistoia e dintorni: cresce la permanenza in loco che si aggira su 2,53 giorni in media con valori che salgono fino a 2,84 giorni per quanto concerne la clientela straniera. Tutto questo si va ad incastonare nella panoramica generale toscana fatta da Isnart e Unioncamere che conferma la tendenza già analizzata su Pistoia: cresce l’interesse per il patrimonio culturale (+22,9% sul 2022) così come quello per l’enogastronomia (15,3%).

Nel suo complesso, la Toscana viene preferita come meta per "recuperare le energie" (20%; +8% sul 2022) con exploit di escursioni e gite (69%; +3% sul 2022) che vanno a riflettersi anche sulle attività sportive svolte che, però, sono in calo del -7,6% rispetto all’anno precedente.

S.M.