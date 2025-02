Pistoia Magic, ultimo atto alla Fortezza 59. Con Francesco Micheloni e il Mago Leo

Archiviata la maratona teatrale, prima del meritato riposo è tempo dell’"ultimo atto". "Pistoia Magic" lo spettacolo di magia di Pistoia ideato da Francesco Micheloni dà appuntamento al pubblico dei ritardatari oggi, domenica 9 febbraio, alla Fortezza 59 (Piazza della Resistenza, a Pistoia) per un pomeriggio fatto di merenda e magia. Una sorta di "ridotto" dello spettacolo andato in scena al Piccolo Teatro Mauro Bolognini il 31gennaio, l’1 e 2 febbraio al quale prenderanno parte lo stesso Francesco Micheloni, artista prestigiatore poliedrico specializzato in storytelling e magia con carte da gioco, e il Mago Leo, alias Leonardo Bigazzi, con uno straordinario talento nell’incantare i più piccoli. L’appuntamento prenderà il via alle 16 con la merenda, seguito alle 17 dallo spettacolo di magia (15 euro per gli adulti, 10 per gli under 12 merenda compresa; info e prenotazioni chiamando il 329.7911077).

Quest’ultimo evento targato Pistoia Magic arriva all’indomani di una conferma: il successo di pubblico, con un totale di mille biglietti venduti. Un risultato che ripaga il grande impegno profuso durante l’anno da tutto lo staff che da undici anni lavora alla costruzione di un evento che possa parlare di Pistoia fuori da Pistoia. Cosa che anche quest’anno è accaduta, con molti spettatori venuti da fuori, compresa la stellina di YouTube, la piccola Giorgia che con la sua famiglia, babbo Salvo e mamma Cinzia, sta sbancando il web con più di un milione e mezzo di iscritti al canale. Appuntamento dunque per oggi e poi a fine settembre con la versione diffusa dell’evento, il Pistoia Magic Street Festival.