Pistoia Magic, il festival è street Spettacoli e giochi nelle piazze

Dopo dieci anni in teatro, "Pistoia magic" fa il salto e diventa anche ‘street’. Magia e giochi di prestigio si apprestano dunque a invadere la città questa domenica in una maratona di appuntamenti che vedrà il suo luogo di snodo principale al Polo Puccini-Gatteschi di vicolo Malconsiglio per diramarsi poi in vari punti d’interesse: dal loggiato comunale a quello della Biblioteca Forteguerriana, con incursioni in piazza della Sala e dello Spirito Santo, nelle Gallerie Nazionale e Vittorio Emanuele, assieme ad alcuni negozi che saranno riconoscibili grazie alla bandiera "Pistoia Magic Street festival". Dimostrazioni di magia itineranti, bolle giganti e spettacolari, teatrini ‘con le gambe’ che si muovono per la piazza, spettacoli teatrali esclusivi nel contesto del teatro di verzura del Puccini-Gatteschi, una ‘magic cocktail experience’ condotta da Simone Venturi in un viaggio nella prestigiazione tra curiosità, aneddoti e dimostrazioni pratiche, chiudendo con la ‘Patronus Experience’, tour di laboratori per bambini ispirati al mondo di Harry Potter rievocato dai cosplayer ufficiali del maghetto di Hogwarts. Un contenitore ricco che vuole avvicinare il pubblico al mondo della magia, consapevoli che il solo modo per riscoprirne bellezza e potenzialità è conoscere, raccontare, offrire esperienze. Il tutto messo a punto e coordinato da Francesco Micheloni, con l’insostituibile supporto del maestro Simone Venturi.

"Da tempo sognavo di poter realizzare un’edizione di strada del festival – ha commentato Micheloni -. Ebbene, oggi ci siamo e vorremmo davvero in questa occasione più che mai raccontare questo mondo troppo spesso banalizzato o sottovalutato. Abbiamo incontrato l’entusiasmo di tante aziende che vogliono come noi fare a Pistoia qualcosa di diverso e questo ci inorgoglisce e ci dà fiducia". A presentare questa edizione zero ieri a Palazzo Comunale c’erano anche l’assessore Alessandro Sabella e la presidente dell’associazione G713 Tamara Corazza Shirley, presidente del Polo di vicolo Malconsiglio. "In tutto il centro Italia manca un festival come questo dedicato alla magia e all’illusionismo – ha detto Sabella -. Partiamo da qui in sordina, gettando le basi per un appuntamento che potrebbe diventare fisso negli anni a venire. L’invito dunque è quello di partecipare, di assicurarsi il proprio biglietto già adesso dal momento che le prenotazioni ci sono e sono già numerose".

linda meoni